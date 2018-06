Meer kinderen met gehoorschade door lawaai

Bijna een op de zeven jonge kinderen heeft gehoorschade door lawaai. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. De kinderen hebben vaker last van gehoorklachten dan hun leeftijdsgenootjes.



De gehoorschade kan samenhangen met gebruik van muziekspelers, maar het verband is nog niet onderzocht. Wel staat volgens de onderzoekers vast dat kinderen die via oortjes of koptelefoon naar muziek luisteren, een drie keer hoger risico hebben op schade aan hun gehoor.



Voor de studie kregen 3000 kinderen van 9 tot 11 jaar een gehoortest. Van hen heeft 14 procent een vorm van lawaaischade, bijvoorbeeld het verlies van hoge tonen, 11 procent meldt zelf klachten als oorsuizen, vervorming van geluid en last van harde geluiden.

Reacties

19-06-2018 11:38:57 Lennox

Oudgediende



Nou dat van die oordopjes geloof ik meteen. Ik bel regelmatig vanuit de auto en heb dan oordopjes in. Die heb ik al vrij zacht staan maar elke keer weer valt me op hoe ongefilterd en hard de geluiden van de andere kant van de lijn je oren binnendenderen.

19-06-2018 11:40:37 allone

Oudgediende



En ik neem niet aan dat gehoorschade kan genezen..

19-06-2018 15:07:59 botte bijl

Stamgast



kon dit echt niet worden voorkomen

