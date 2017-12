01-12-2017 22:10:51

Ik had die munten mooi in mijn eigen zak gestoken. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Ja als Paus zijnde verdeel ik alles onder de armen. De ene helft onder mijn linkerarm en de andere helft onder mijn rechterarm. Maar eerst bid ik heel vroom (als er iemand vroom is, dan ben ikhet wel) tot God en dan zeg ik: O God Schepper van hemel en aarde, nederig als ik ben bied ik geld dat ik eerlijk heb gevonden (nou ja, misschien ook soms wel eens niet zo eerlijk) aan U aan. Ik gooi het geld omhoog en dan zeg ik: Pak het geld snel en als u het weer op de grond laat vallen, dan neem ik aan dat U in Uw grote wijsheid vindt dat ik het mag houden.