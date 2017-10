Vegetarische Slager mag van NVWA geen gerookte speckjes meer verkopen

De Vegetarische Slager moet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een groot aantal productnamen veranderen. Het gaat om productaanduidingen als 'visvrije tonyn', 'kipstuckjes' en 'gerookte speckjes'.



"Die namen zijn misleidend en dat is een overtreding van de Warenwet", zegt een woordvoerster van de NVWA. De Vegetarische Slager heeft tot maart volgend jaar de tijd om de productnamen te veranderen.



De Vegetarische Slager reageert verbaasd. Mede-oprichter Niko Koffeman zegt in de Volkskrant dat er sprake is van een "politiek gemotiveerde" actie waar de vleeslobby achter zit". Koffeman is Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en directeur Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager is de ex-partner van partijleider Marianne Thieme.



"Andere producenten van vleesvervangers gebruiken vergelijkbare namen voor hun producten en hebben niets gehoord", zegt Koffeman.



De NVWA ontkent dat de waarschuwing een politiek achtergrond heeft. Volgens de NVWA wordt er al enkele jaren met de Vegetarische Slager gesproken over de productnamen.



De discussie over de vleesnamen voor vleesvervangers speelt al sinds 2012, toen CDA-Kamerlid Geurts bezwaar maakte tegen het gebruik van de vleestermen. Begin dit jaar werd de zaak weer actueel toen de Duitse minister van Landbouw zei dat fabrikanten van "pseudo-vleesgerechten" nieuwe namen moesten verzinnen voor hun producten.



Vervolgens pleitte een VVD-Kamerlid ook voor andere regels in Nederland. Minister Schippers zei daarop niets te voelen voor een verbod op het gebruik van 'vleesnamen' voor vegetarische producten.

Ik heb trouwens eens een blikje tonijn gekocht van een Belgische producent waarop stond: 'Tonijn in eigen water'. Dan heb je ook al gegeten en gedronken. @stora : Dat is waarschijnlijk een leeg blikje.Ik heb trouwens eens een blikje tonijn gekocht van een Belgische producent waarop stond: 'Tonijn in eigen water'. Dan heb je ook al gegeten en gedronken.

