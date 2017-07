Hoop voor de bedreigde Tasmaanse Duivel

De dieren worden geplaagd door een besmettelijke kanker, die zich verspreidt doordat de duivels elkaar bijten. Door de gezwellen stoppen de dieren snel met eten en sterven ze meestal binnen de drie maanden. De ziekte heeft de populatie al met 70 procent uitgedund.Een proefproject met een nieuw geneesmiddel heeft geleid tot opmerkelijke resultaten bij een handvol dieren. Het middel heet EBC-46, en een van de hoofdbestanddelen komt uit een regenwoud in de Australische deelstaat Queensland.In de zoektocht naar potentieel heilzame producten observeerden wetenschappers van het bedrijf QBiotics daar wilde dieren om te zien wat ze aten. De plant die de Tasmaanse duivel mogelijk kan redden produceert zaden die gretig werden gegeten door de ratkangoeroe. De onderzoekers namen de zaden vervolgens mee om de bestanddelen te onderzoeken en die te verwerken in geneesmiddelen tegen kanker.Het medicijn bleek succesvol bij huisdieren, waarna het bedrijf het aan de 'Save the Tasmanian Devil'-organisatie aanbood om te zien of het een effect zou hebben bij de duivels. EBC-46 brak de tumoren bij gevangen dieren af en genas de kanker bij kleine en vroege wonden. Dokter Stephen Pyecroft van 'Save the Tasmanian Devil' zegt dat de toediening van het geneesmiddel aan een besmette moeder haar leven kan verlengen, en haar zo de kans kan geven gezonde pups groot te brengen en hen overlevingsvaardigheden aan te leren.Het lijkt tot nu toe de meest succesvolle bestrijding van de ziekte, maar toch is EBC-46 geen wondermiddel, zegt Paul Reddell van QBiotics. De genezen dieren kunnen namelijk opnieuw besmet raken.