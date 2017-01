Tweemaal de dodelijke dosis cafeine voor studenten

Twee studenten van de universiteit van Northumbria in Groot-BrittanniŰ zullen wel twee keer nadenken voor ze zich nog eens opgeven als vrijwilliger voor een wetenschappelijk experiment. Alex Rosetto en Luke Parkin moesten het equivalent aan cafe´ne van drie koppen koffie opdrinken om te zien welk effect dat zou hebben op hun sportieve prestaties. Maar ze kregen per ongeluk de cafe´ne van 300 kopjes binnen, tweemaal de dodelijke dosis.



,,Als de studenten niet in perfecte fysieke conditie waren geweest en niet meteen naar het ziekenhuis waren gevoerd, hadden ze het niet kunnen navertellen volgens de dokters", aldus openbare aanklager Adam Farrer gisteren in de rechtszaal tijdens het proces tegen de universiteit.



Het experiment gebeurde in maart 2015. De twee studenten - toen allebei 20 jaar - zouden 0,3 gram cafe´ne toegediend krijgen, maar door een rekenfout kregen ze maar liefst 30 gram toegediend. Ze waren amper enkele minuten later al duizelig, zagen niet meer scherp, begonnen te shaken en moesten braken. Zo schrijft de Britse krant Daily Mail.



De twee werden meteen naar een ziekenhuis gevoerd, waar ze dagenlang op de afdeling intensieve zorgen lagen aan een dialysemachine om hun bloed te zuiveren. Rosetto viel in die periode 12 kilogram af, Parkin 10 kilogram. De daaropvolgende maanden hadden ze nog altijd last van neveneffecten, maar intussen konden ze wel hun studie weer oppakken.



De universiteit uit het Britse Newcastle werd gisteren veroordeeld tot een boete van 470.000 euro voor de fout die haar faculteit gezondheid en mensenwetenschappen maakte.



De universiteit gaf de fout toe. Er zou geen risicoanalyse gemaakt zijn en de veiligheidsregels zouden zijn overtreden.



De cafe´ne was tijdens een zogenaamde Wingate Test in poedervorm opgelost in een mengeling van water en fruitsap. Vroeger zouden tabletten gebruikt zijn, maar dat was nu niet het geval. Noch de lesgever, noch de labtechnieker hadden de dosis gecheckt. De universiteit verontschuldigde zich al uitvoerig bij de slachtoffers en nam intussen maatregelen dat zoiets niet meer kan gebeuren.

