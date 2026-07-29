Auto opladen via VvE? Dan betaal je vaak dubbele btw

Elektrische rijders die hun auto laden via hun Vereniging van Eigenaren (VvE) betalen vaak twee keer btw over dezelfde stroom. Volgens belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) worden huiseigenaren zo op extra kosten gejaagd.



Dat VvE's meer moeten betalen komt volgens de VEH door de gezamenlijke stroomaansluiting voor bijvoorbeeld liften en verlichting in gangen en halletjes. Op deze stroomaansluiting worden ook regelmatig laadpalen aangesloten.



Maar nu blijkt volgens de VEH dat over deze stroom vaak al btw wordt geheven via de energieleverancier. Als de laadpaalexploitant ook nog btw int, dan wordt er dus dubbel belasting betaald.



Volgens een berekening van de VEH kan iemand hierdoor jaarlijks tot 190 euro extra betalen. Het gaat dan wel om een automobilist die uitsluitend via de laadpaal van de VvE laadt.



De VEH vindt dit wringen met het overheidsbeleid, dat gericht is op het stimuleren van elektrisch rijden en thuisladen. Ook zouden huiseigenaren die te maken hebben met een VvE benadeeld worden ten opzichte van huiseigenaren met een eigen laadpaal, stelt de belangenbehartiger voor woningeigenaren.



Voor VvE's zijn er overigens wel uitwegen om aan de extra btw te ontlopen. Een VvE kan zich registreren als btw-ondernemer. Maar dit brengt volgens de VEH wel extra administratie, belastingaangiftes en kosten met zich mee. Daarnaast beschikken volgens hen 'veel VvE-besturen niet over de tijd of fiscale kennis om dat zelf te regelen'.



Daarom wordt staatssecretaris Eelco Eerenberg ( Financiën, D66) gevraagd om een uitzondering of coulanceregeling voor deze situatie. Bijvoorbeeld via een beleidsregel die voorkomt dat bewoners dubbel btw betalen over stroom uit een VvE-laadpaal, of via een regeling waarmee te veel betaalde btw eenvoudig kan worden teruggevraagd.



Hoe groot het probleem op dit moment is, kan VEH niet precies zeggen. Wel verwachten ze dat het probleem de komende jaren urgenter wordt. Het aantal laadpalen bij VvE's zal namelijk toenemen, zo verwachten zij.

Reacties

29-07-2026 17:00:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.469

OTindex: 28.961

Snap 't effe niet.

Óf de VVE zijn geen btw-ondernemer en hoeven dan ook geen btw in rekening te brengen (hoef ik als particulier ook niet als ik wat op Marktplaats verkoop)

Óf ze zijn wel btw-ondernemer en dan kunnen ze geheel volgens de regels de betaalde btw in mindering brengen.



Wél btw in rekening brengen als dit niet hoeft lijkt mij een extra verdienmodel voor de plaatselijke penningmeester.

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