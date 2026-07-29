Brandweer redt kostbaar kunstgebit uit afvalcontainer

In Ypenburg moest de brandweer dinsdagavond alles uit de kast halen om een kostbaar kunstgebit uit een ondergrondse afvalcontainer te redden. De tanden waren na het eten per ongeluk met een krant weggegooid. Na een bijzondere zoektocht kwam het gebit weer boven water, tot grote opluchting van de eigenaar.

Reacties

29-07-2026 08:06:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.481

OTindex: 99.082

Lekkere zoekactie. Waar je de brandweer al niet voor kunt bellen. Goed om te weten als ik weer eens wat kwijtraak.

En nu het kunstgebit weer in…,

29-07-2026 09:28:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.469

OTindex: 28.961

Kom je als brandweerman thuis na een dag hard werken, vragen je kinderen: "Papa, heb je nog wat gered vandaag"? En dan moet je zeggen: "Ja, jongens, een kunstgebit".

29-07-2026 09:32:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.508

OTindex: 25.905

Sja, waarom zet je je tanden dan ook in een krant?

29-07-2026 13:29:29 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.746

OTindex: 6.568

@Emmo : geloof het of niet maar kunstgebitten redden is een groot onderdeel van de brandweer

29-07-2026 14:35:35 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.802

OTindex: 4.897

Vreemd verhaal. De eigenaar van het gebit heeft het dus lang niet ingehad.

Inpakken in een krant is al vreemd maar daarna moet het dus in een vuiniszak gegooid zijn en die moet dan ook nog eens zijn weggebracht naar een vuilcontainer.

Ik heb ook een kunstgebit maar dat gaat na het eten alleen ven uit om schoon te maken na een maaltijd en verder 's nachts.

Ik wikkel het nooit in een krant en loop zeker niet een hele tijd zonder tanden rond.

29-07-2026 14:38:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.469

OTindex: 28.961

@Grouse : Ik heb een tijdje zo'n klapperding gehad. Heb nu implantaten. Kost een paar centen (wordt niet vergoed) maar het is net of ik m'n eigen kiesjes weer heb.

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