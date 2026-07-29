Brandweer redt kostbaar kunstgebit uit afvalcontainer
In Ypenburg moest de brandweer dinsdagavond alles uit de kast halen om een kostbaar kunstgebit uit een ondergrondse afvalcontainer te redden. De tanden waren na het eten per ongeluk met een krant weggegooid. Na een bijzondere zoektocht kwam het gebit weer boven water, tot grote opluchting van de eigenaar.
Vreemd verhaal. De eigenaar van het gebit heeft het dus lang niet ingehad. Inpakken in een krant is al vreemd maar daarna moet het dus in een vuiniszak gegooid zijn en die moet dan ook nog eens zijn weggebracht naar een vuilcontainer. Ik heb ook een kunstgebit maar dat gaat na het eten alleen ven uit om schoon te maken na een maaltijd en verder 's nachts. Ik wikkel het nooit in een krant en loop zeker niet een hele tijd zonder tanden rond.