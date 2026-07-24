Hond uit Nunspeet eet zes onderbroeken op

Een hond uit Nunspeet is behandeld nadat het dier zes onderbroeken had ingeslikt. De hond werd naar Dierenkliniek Nunspeet gebracht, waar een braakmiddel werd toegediend. Daarna braakte de hond alle zes de kledingstukken uit.Na de behandeling maakten medewerkers van de dierenkliniek een echo om te controleren of er geen voorwerpen waren achtergebleven in de maag. Volgens de kliniek voelde de hond zich een dag later alweer beter.Volgens een medewerker van de dierenkliniek komt het vaker voor dat honden ondergoed of andere voorwerpen inslikken. Dat een hond zes onderbroeken heeft opgegeten, is volgens de medewerker "behoorlijk uitzonderlijk".