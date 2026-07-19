Vrouw probeert python in bh het vliegtuig in te smokkelen

Een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw verstopte het dier in haar bh.



Dat meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Bij een veiligheidscontrole werd de slang, die beschermd is, onder de kleren van de vrouw ontdekt.



Ze zei tegen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. De NVWA betwijfelt of dat klopt.



De slang is in beslag genomen. "De slang is veilig bij een deskundige opvang. Je mag niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden", schrijft de NVWA op sociale media.



Er is een proces-verbaal opgemaakt. Een NVWA-woordvoerder zegt tegen RTL Nieuws dat dat naar het Openbaar Ministerie gaat. Daar wordt bepaald of de vrouw een boete krijgt. "Een beschermd dier proberen te smokkelen blijft waarschijnlijk niet onbestraft", aldus de woordvoerder.

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