Basketbalshirt verkocht voor duizenden dollars

Een Amerikaanse tiener hoopt een fortuin te verdienen aan een kledingstuk dat hij voor 3,07 dollar kocht bij de kringloop. Het blijkt te gaan om een waardevol opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers.



Op een veiling bij Sotheby's is er inmiddels al 12.000 dollar voor geboden. Het veilinghuis schat dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn.



Quinn Brown uit Portland zag het gele kortemouwjasje met 'Chamberlain' erop in januari in de handen van een andere klant bij een kringloop in de staat Oregon. Toen die het teruglegde, greep Brown zijn kans. "Hij gooide hem recht voor me neer en ik griste het weg."



De 19-jarige verdient zijn geld met het verkopen van vintage pareltjes en wist onmiddellijk dat hij nu iets bijzonders in handen had. Toen hij zijn vermoedens via Instagram deelde, nam veilinghuis Sothdeby's meteen contact op. In een gepantserd busje ging het shirt naar een expert.



Door de kleinste details te vergelijken met oude foto's, werd vastgesteld dat het ging om een trainingsjas die Chamberlain in 1972 en 1973 droeg. Het kledingstuk is te zien op een foto uit de play-offs van 1972, het jaar dat Chamberlains Lakers voor het eerst in een generatie weer de titel wist te pakken door de Knicks te verslaan. Het wedstrijdshirt dat hij droeg in die kampioenswedstrijd werd drie jaar terug verkocht voor 4,9 miljoen dollar.



Sotheby's noemt het een uniek kavel, omdat Chamberlain het droeg toen hij na vijftien seizoenen afscheid nam. "Stukken uit het laatste seizoen van een speler zijn buitengewoon. Hij stopte in 1973, dus daarna kwam er nooit meer een kledingstuk van hem bij. Er is maar een beperkt aantal van jasjes als deze."



Wilt Chamberlain (1936-1999) staat ook een kwart eeuw na zijn dood nog voor velen in de top-10 van beste spelers aller tijden. Nog altijd heeft hij met 50,4 het hoogste puntengemiddelde van een enkel seizoen op zijn naam staan, samen met vier van de top-5 hoogste persoonlijke scores in één wedstrijd, inclusief het record van 100. Met de LA Lakers zette hij in 71/72 een nog altijd ongeëvenaarde winreeks van 33 wedstrijden neer. Zijn titel in 1972 won hij ondanks een gebroken hand.



De veiling voor het jasje begon afgelopen woensdag, 20 juli wordt het stuk afgehamerd. Brown hoopt met de opbrengst ervan op zijn 19e al met pensioen te kunnen. "Ik deed dit omdat ik het leuk vond. Zoiets had ik nooit verwacht."



De kringloopwinkel die het topstuk in koopjesbak gooide, is blij voor hem. "Quinns verhaal laat perfect zien hoe je naar schatten kunt jagen in de kringloop", reageert een woordvoerder. "In dit geval was het echt magisch."

Reacties

08-07-2026 16:09:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.289

OTindex: 98.782



Vraag me af wie het daarheen gebracht heeft. 🤔

Op je 19de met pensioen is ook niet te laat Een gepantserde bus voor een t-shirt uit de kringloopVraag me af wie het daarheen gebracht heeft. 🤔Op je 19de met pensioen is ook niet te laat

08-07-2026 16:37:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.163

OTindex: 28.929

@allone :

Op je 19de met pensioen is ook niet te laat QuoteOp je 19de met pensioen is ook niet te laat

Of het verstandig is, is een tweede. Als je het vermogen verstandig (of gelukkig) belegd kun je er beslist van gaan rentenieren.Of het verstandig is, is een tweede.

08-07-2026 17:47:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.289

OTindex: 98.782

@Emmo : als je een goede hobby hebt, vrijwilligerswerk doet, of een andere goede activiteit hebt, dan zal het okay zijn.

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