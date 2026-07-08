Kakkerlak uitgerust met duikpak voor reddingsoperaties

Kakkerlakken met duikpakjes zijn in de toekomst mogelijk inzetbaar voor zoek- en reddingsoperaties, bijvoorbeeld na overstromingen. Onderzoekers van technische universiteiten in Singapore en Japan hebben een duikpak met zuurstoffles voor de insecten ontwikkeld, waarmee deze tot drie uur onder water kunnen overleven.De onderzoekers gebruikten de sissende kakkerlak uit Madagaskar, die enkele centimeters groot wordt en tot 15 gram kan dragen. Het duikpakje weegt 5,5 gram, wat ruimte laat voor verdere ontwikkeling van het apparaatje. Zo kan die in de toekomst worden uitgerust met sensoren of een navigatiesysteem.De "amfibische cyborg-insecten", zoals de wetenschappers de kakkerlakken noemen, kunnen door de gebruikers worden aangestuurd. Door het compacte ontwerp van het duikpakje en het lage energieverbruik kunnen de insecten zich bewegen door krappe en rommelige ruimtes, zowel op land als onder water.Kakkerlakken ademen via ademopeningen op hun borst. Een zuurstofgenerator voorziet de diertjes via slangetjes van zuurstof.Het besturen van insecten is niet nieuw. In 2022 hadden onderzoekers uit Japan al een apparaat ontwikkeld waarmee de kakkerlakken bestuurd konden worden met een afstandsbediening.Zo worden ze met elektrische signalen aangestuurd om te zoeken naar overlevenden na bijvoorbeeld een aardbeving. De uitvinding is nog niet inzetbaar omdat de besturing van de diertjes nog niet vlekkeloos verloopt.Het onderzoek over de duikpakjes roept nog wel vragen op, bijvoorbeeld over diervriendelijkheid. Het is niet duidelijk of de insecten pijn ervaren door de elektroden of het rugzakje.De onderzoekers benoemen wel dat de dieren een schoon verblijf hadden tijdens de onderzoeken en wekelijks verse wortelschijfjes kregen als voeding, maar niet of de insecten last hadden van hun outfit.Uit een groot wetenschappelijk onderzoek uit 2022 kwam naar voren dat insecten als kakkerlakken hoogstwaarschijnlijk wel pijn ervaren.