Loslopende hond zorgt voor tijdelijke afsluiting van Drechttunnel

Niet een verkeersongeluk, maar een loslopende hond zorgde voor vertraging op de A16. Het beestje liep door de Drechttunnel, waardoor de tunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht tijdelijk dicht moest.Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe de hond rustig door de tunnel wandelt, terwijl het verkeer is stilgezet.Agenten proberen de hond vervolgens te vangen, maar zonder succes. De viervoeter zet het op een rennen en weet de politie uit handen te blijven. Uiteindelijk lukt het met hulp van andere weggebruikers om de hond te vangen.Hoe de hond op de weg terecht was gekomen, is onduidelijk.