Nieuw onderzoek: tatoeage-inkt doet meer met je lichaam dan gedacht

Tatoeages zijn al duizenden jaren een manier om identiteit, geloof of persoonlijke verhalen op de huid te vereeuwigen. Maar nieuw onderzoek laat zien dat die inkt veel meer dan alleen een afbeelding achterlaat. Wetenschappers waarschuwen dat tatoeage-inkt zich door het lichaam kan verplaatsen en dat er nog veel onbekend is over de gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn.

De aanleiding voor de discussie is een groeiend aantal studies naar de effecten van tatoeages op het immuunsysteem. Ook artiest MGK (Machine Gun Kelly) bracht het onderwerp recent onder de aandacht. Nadat hij in korte tijd een groot deel van zijn bovenlichaam zwart liet tatoeÃ«ren, vertelde hij dat de huid rond zijn oksels geel kleurde en hij zich "erg ziek" voelde. Zijn ervaring is geen wetenschappelijk bewijs, maar laat wel zien hoe heftig de reactie van het lichaam soms kan zijn.

Elke tatoeage veroorzaakt een afweerreactie. Zodra de naald pigment in de lederhuid aanbrengt, herkennen afweercellen de inkt als een lichaamsvreemde stof. Normaal gesproken ruimen die cellen indringers op, maar de pigmentdeeltjes zijn simpelweg te groot. Daardoor blijven ze achter in de huid, terwijl het immuunsysteem ze levenslang blijft herkennen.

Daar houdt het niet op. Onderzoekers ontdekten dat microscopisch kleine inktdeeltjes via het lymfestelsel in de lymfeklieren terecht kunnen komen. Die klieren spelen een cruciale rol bij het bestrijden van infecties en het opruimen van schadelijke stoffen. Wat de ophoping van tatoeage-inkt daar precies betekent voor de gezondheid, is nog onderwerp van onderzoek.



Ook de samenstelling van moderne tatoeage-inkt roept vragen op. Volgens medisch microbioloog Manal Mohammed bevatten veel inkten een mix van pigmenten, oplosmiddelen, conserveringsmiddelen en verontreinigingen. Sommige kleurstoffen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor autolak, kunststof of printertoner en niet om permanent in het menselijk lichaam te worden geÃ¯njecteerd.

In verschillende inkten zijn bovendien sporen van zware metalen zoals nikkel, kobalt en chroom gevonden. In hoge concentraties kunnen die schadelijk zijn, al gaat het bij tatoeages meestal om kleine hoeveelheden. Vooral gekleurde inkt, met name rood, geel en oranje, wordt vaker in verband gebracht met allergische reacties, langdurige ontstekingen en hardnekkige jeuk.

Daar komt nog een extra aandachtspunt bij. Sommige kleurstoffen kunnen onder invloed van zonlicht of laserbehandelingen afbreken tot stoffen die in laboratoriumonderzoek in verband zijn gebracht met DNA-schade en kanker. Voor mensen is dat risico nog niet overtuigend aangetoond. Wel vond een recente observationele studie een verhoogd risico op melanoom bij mensen met tatoeages, terwijl andere onderzoeken juist geen verband zagen. Wetenschappers benadrukken daarom dat harde conclusies nog niet mogelijk zijn.

Naast de chemische risico's blijft ook infectie een belangrijk aandachtspunt. Een tatoeage beschadigt de natuurlijke huidbarriÃ¨re, waardoor bacteriÃ«n en virussen gemakkelijker het lichaam kunnen binnendringen als hygiÃ«ne tekortschiet.

Reacties

04-07-2026 13:56:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.231

OTindex: 98.725

Daar heb je geen onderzoek voor nodig. Dat is een kwestie van gezond verstand gebruiken.

Het is toch ook idioot om dat vieze spul in je lichaam te laten spuiten.



Eeuwenlang… was dat dezelfde inkt dan?

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