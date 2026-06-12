Verbolgen burger doet 792 Woo-verzoeken over wolven, provincie weigert medewerking

De provincie Drenthe weigert 792 dossiers over wolvenaanvallen openbaar te maken. Een burger die om die informatie vroeg op basis van de Wet open overheid (Woo) krijgt nul op het rekest omdat de provincie misbruik constateert.

De 792 Woo-verzoeken kwamen bij de provincie binnen op 26 mei. De indiener wilde werkelijk alles weten over schade veroorzaakt door wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren.



Onder meer schaderapporten, taxatieverslagen en foto's van alle 792 Drentse schademeldingen die de afgelopen tien jaar zijn gedaan wilde hij of zij in handen hebben. En dat was nog lang niet alles.

De provincie zag de bui al hangen. Met dat Woo-verzoek zouden vijf fulltime-werknemers twee maanden bezig zijn. Een enorme klus dus voor de ambtenaren in het provinciehuis.



Iedereen kan een beroep doen op de Wet open overheid (Woo). Via zo'n verzoek kun je informatie opvragen over wat de overheid doet en waarom. Een Woo-verzoek kan ingediend worden bij onder meer de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Het kan dan gaan om mailverkeer, documenten en WhatsApp-gesprekken.

Die organisaties moeten dan die informatie geven. Dat gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Regelmatig moeten bijvoorbeeld journalistieke organisaties via een rechter informatie afdwingen.

Maar voorlopig hoeven zij met het Woo-verzoek niet aan de bak. Dat wordt 'buiten behandeling' gesteld. Dat komt omdat Drenthe spreekt over 'misbruik van recht'. Het zou de indiener niet gaan om een informatie-aanvraag, maar om dwars te zijn.



De provincie en de Woo-verzoeker hebben namelijk al een geschiedenis. Eerder, in 2025, werd eveneens een Woo-verzoek gedaan over wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren.

Die vraag om informatie vond Drenthe destijds ook al groot en breed, dus werd verzocht om preciezer aan te geven wat de Woo-verzoeker zou willen. Daarop kwam geen antwoord. Het leidde er uiteindelijk toe dat ook dat Woo-verzoek in de prullenbak belandde.

Het besluit werd door de provincie op 11 mei genomen. Enkele dagen later, op 15 mei, kwamen 768 Woo-verzoeken binnen, later werd dat gecorrigeerd naar 792. De provincie denkt nu dat het een met het ander te maken heeft.



"Door de provinciale organisatie te overvallen met zoveel afzonderlijke verzoeken kunnen wij niet anders dan concluderen dat het u niet gaat om de onderliggende informatie, maar om de provinciale organisatie vast te laten lopen", aldus het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de indiener.

Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de indiener "verbolgen" is. "Door steeds maar om meer informatie te vragen, waarin deels sprake is van overlappende informatie, hebt u kennelijk een ander doel dan daadwerkelijk informatie ontvangen."

Het college ziet geen reden om de indiener te vragen zijn verzoek preciezer te maken, want dat zou een "herhaling van zetten" opleveren. Er wordt bovendien geklaagd dat communicatie lastig is omdat onder meer telefoontjes niet worden beantwoord.



Dus doet de provincie niets met het Woo-verzoek, officieel vanwege 'misbruik van recht'. In bezwaar gaan kan: dat moet binnen zes weken gebeuren.

Reacties

12-06-2026 12:07:35 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

Zulke mensen kosten de samenleving veel geld!

12-06-2026 15:14:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.839

OTindex: 28.904





Verder staat er niet bij waaróm goede man zo verbolgen is. @Spotcatus : tja, maar die samenleving geeft wél de gelegenheid.Verder staat er niet bij waaróm goede man zo verbolgen is.

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