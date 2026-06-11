Bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep, tussen Sleen en Oosterhesselen, zijn archeologen op ruim 3.000 historische voorwerpen gestuit. Daarvan zijn er volgens de provincie ongeveer 600 "zeer bijzonder".
Het gaat om sieraden, gereedschap en gebruiksvoorwerpen uit verschillende periodes: van de Steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog.
Het beekdal Nieuwe Drostendiep wordt momenteel opnieuw ingericht om meer ruimte te maken voor natuur en water. Bij werkzaamheden in beekdalen wordt bijna altijd archeologisch onderzoek gedaan.
Ditmaal werd de bovenste grondlaag flink doorgespit door de archeologen. Uiteindelijk vonden zij onder meer gereedschappen uit de Steen- en Bronstijd en kwamen er sieraden uit de tweede eeuw voor Christus tot en met de vroege middeleeuwen naar boven.
Van speld tot ring
Eén van de bijzondere objecten is een gouden ring uit de derde of vierde eeuw na Christus (zie foto
). Omdat goud niet roest, kwam de ring bijna als nieuw naar boven, laat de provincie weten.
Naast de gouden ring stuitten de archeologen ook op een zogeheten Ottoonse fibula. Dat is een sierspeld die mensen in de middeleeuwen op hun kleding speldden. De speld komt waarschijnlijk uit de tiende of elfde eeuw na Christus.
In Drenthe worden vaker bijzondere archeologische vondsten gedaan, maar deze overtreft de verwachtingen, stelt de provincie.
"We zijn trots op de rijke historie van ons prachtige Drentse en unieke landschap", zegt gedeputeerde Yvonne Turenhout. "Deze bijzondere vondsten benadrukken deze waarde eens te meer."
De vondsten zijn op dit moment niet te zien voor publiek en worden verder onderzocht en schoongemaakt. De provincie en de gemeente Coevorden onderzoeken samen met deskundigen hoe de vondsten zichtbaar kunnen worden voor het grote publiek.
aan.