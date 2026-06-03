Cryptobedrijf Knaken uit de lucht, klanten kunnen niet bij munten

De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die zij hebben gestald bij de Feyenoordsponsor.



Knaken heeft zijn activiteiten gestaakt, schrijft het bedrijf zelf. Het zou niet de juiste licentie kunnen behalen. "Inloggen is daarom momenteel niet mogelijk." Volgens RTV Rijnmond(opent in nieuw venster) spelen de problemen sinds vrijdag.



Bij Knaken konden klanten euro's omzetten in cryptomunten, zoals bitcoin of etherium. De klanten konden ook op het platform handelen. Een gebruiker die RTV Rijnmond sprak zegt dat hij zelf een paar duizend euro op het platform heeft staan. Hij kent ook mensen die er voor tienduizenden inzitten.



Knaken schrijft niet of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. "Wij onderzoeken momenteel hoe wij de afhandeling met onze klanten kunnen vormgeven." Midden juni willen ze met antwoorden komen.

Reacties

03-06-2026 09:00:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.958

OTindex: 98.229

Dat is pech. Muntjes weg

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