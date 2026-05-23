Jeannette's fietstasnestje is uitgekomen: 'Ik ben oma geworden'

AALTEN - 'Breaking news vanuit het fietstas-complex', schrijft Jeannette Harbers uit Aalten. Haar fietstas was gekraakt door een stelletje koolmezen om hun nestje te bouwen en zaterdag zijn er wat bewoners bijgekomen. "De eitjes zijn uitgekomen en hebben plaatsgemaakt voor tien mini-wezentjes die eruitzien alsof ze rechtstreeks uit een sciencefictionfilm komen.""Ik ben oma geworden", zegt Jeannette vrolijk tegen Omroep Gelderland. En dat in vrij korte tijd. Twee weken geleden ontdekte ze een nestje in haar fietstas toen ze haar fiets weer een keer wilde pakken. "Ik hoorde geritsel en ontdekte het nestje met tien gespikkelde eitjes."Koolmezen staan erom bekend dat ze hun nesten bouwen op beschutte plekken, zoals nestkastjes of kieren in gebouwen. De vogels broeden vanaf eind april. Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt en bestaat uit plantaardige materialen, grassen, mos, dierenhaar, wol en veertjes.Jeannette is in Duitsland wanneer ze een berichtje binnenkrijgt van haar dochter en schoonzoon. "Zij hielden het nestje de afgelopen dagen in de gaten. Mijn kleinkinderen ook. Die keken dan stiekem door het gleufje van de fietstas om te kijken of de ouders niet op het nestje zaten, als dat niet zo was konden ze even kijken. En zaterdagmiddag hoorden ze gepiep.""Tien kleine schreeuwers", zo omschrijft Jeannette de kuikens. "Die bij het minste zuchtje wind hun snavel opensperren alsof er een Michelin-chef elk moment een vijfgangenmenu komt serveren. Mama en papa koolmees? Die zijn gepromoveerd van 'rustige huurders' naar 'overwerkte ouders met een fulltime bezorgdienst'. Af en aan vliegen ze, met rupsen, vliegjes en alles wat maar enigszins eetbaar is. Geen pauze, geen koffie, geen HR-afdeling om te klagen."Dinsdag komt Jeannette terug van vakantie. "Dan staat er beschuit met muisjes klaar", grapt ze. Het wordt wel nog wel eventjes wachten voordat Jeannette weer met haar fiets op pad kan. "Het duurt zo'n twintig dagen voordat koolmezen uitvliegen. Dus het is even afwachten."De piepjonge vogeltjes hebben het in ieder geval niet verkeerd in de tas die 'bijna trilt van de activiteit'. "De fiets staat vrij beschut", zegt Jeannette. "Wel is een timmerman dichtbij aan het werk. Maar met die luidruchtige buur mogen zij ook maar even dealen."