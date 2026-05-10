Rechtbank verplicht Dronten om geluid van draaiende windmolens verder te onderzoeken

De gemeente Dronten moet gaan onderzoeken of de windturbines van Windplanblauw in Swifterbant niet te veel geluid produceren. De rechtbank verplicht de gemeente om binnen vijftien maanden een geluidsonderzoek te laten uitvoeren.



De zaak is eind 2023 aangespannen door Stichting Windbrekers en een groep omwonenden. Zij dienden een handhavingsverzoek in vanwege geluidsoverlast van de Vestas V162-windturbines op land van Windplanblauw. Het college van B en W van Dronten heeft het verzoek in juni 2024 afgewezen en het bezwaar daartegen in januari 2025 ongegrond verklaard. Daartegen ging de stichting in beroep. De zitting was in januari van dit jaar.



Volgens de rechtbank heeft het college onvoldoende onderzocht of wordt voldaan aan de geluidsnormen die gelden. Het college baseerde zich op typecertificaten, verificatiedocumenten en gesimuleerde bronvermogens van fabrikant Vestas, maar liet in 2023 geen geluidmetingen uitvoeren bij de geplaatste turbines.



De rechtbank noemt de conclusie van de gemeente op basis van de papieren werkelijkheid dat de geluidsniveaus onder de grenswaarden blijven daarom te voorbarig.



De rechtbank benadrukt dat van omwonenden niet kan worden verwacht dat zij zelf het bewijs van een overtreding leveren, maar wel dat zij voldoende aanknopingspunten geven voor onderzoek. Daar zijn de bezwaarmakers volgens de rechtbank in geslaagd.



Omdat de turbines al geruime tijd in bedrijf zijn, vindt de rechtbank dat het college de naleving van de geluidsnormen in de praktijk moet controleren. Het enkel raadplegen van documenten acht de rechtbank voor toezicht en handhaving onvoldoende.



Het handhavingsverzoek en de rechtsgang heeft ruim 2 jaar in beslag genomen. In de tussentijd heeft de gemeente Dronten wel metingen verricht. Daaruit blijkt dat er inderdaad bromtonen te horen zijn. Deze metingen zijn niet overlegd aan de rechtbank. De gemeente Dronten gaat de uitspraak bestuderen en kan op dit moment nog niet reageren. De Windbrekers reageren blij en opgelucht: "Voor het eerst zegt een rechter duidelijk dat de gemeente niet mag vertrouwen op papieren van de fabrikant, maar zelf moet meten hoeveel geluid de windturbines in werkelijkheid maken."



Volgens de actiegroep kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor heel Nederland, omdat veel gemeenten tot nu toe alleen uit gingen van berekeningen en simulaties van de fabrikant.

Reacties

