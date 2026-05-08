Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk verkeerd lot, wint 1,1 miljoen euro

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio heeft ruim 1,8 miljoen dollar gewonnen met een kraslot dat ze eigenlijk helemaal niet wilde kopen.



Dat schrijft People.com. De vrouw kocht in een café in de plaats Springfield een lot van 20 dollar, maar kreeg per ongeluk een ander lot dan ze wilde. Toch besloot ze het niet om te ruilen. Volgens de loterij had ze kort daarvoor verhalen gehoord van mensen die juist met zo’n 'fout lot' veel geld wonnen.



Dat bleek een gouden ingeving: het lot leverde haar een jackpot op van ruim 1,85 miljoen dollar.



Toen de vrouw haar prijs wilde controleren, lukte het medewerkers van de winkel eerst niet om het lot te verifiëren. Daardoor begon ze even te twijfelen of ze echt had gewonnen. Pas op een regionaal kantoor van de loterij kreeg ze definitief bevestigd dat het winnende lot van haar was.



De vrouw koos ervoor het bedrag in één keer uit te laten betalen. Na belastingen hield ze volgens de loterij ruim 1,35 miljoen dollar over, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro.



Met het prijzengeld wil ze haar huis, auto en medische rekeningen afbetalen. Daarna wil ze samen met een financieel adviseur kijken hoe ze de rest van het geld kan investeren.

