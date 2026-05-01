Grootste Vikingschat ooit gevonden in Noorwegen

In Noorwegen zijn bijna 3000 munten uit de Vikingtijd gevonden. Het is de grootste Vikingschat die ooit in Noorwegen is gevonden.Twee mannen in de Noorse plaats Osterdalen stuitten drie weken geleden op een aantal munten. Ze vermoedden dat het om een schat ging en lichtten vervolgens archeologen van de provincie Innlandet in. Zij begonnen een zoektocht, met als resultaat nu ruim driehonderd gevonden exemplaren. En ze vinden nog steeds meer munten.De detectoren piepen overal in een veld in het oosten van Noorwegen. "Het klonk als een flipperkast", omschrijft archeoloog May-Tove Smiseth de situatie in de Noorse krant Verdens Gang.De Noorse archeologen denken dat de munten in een leren buidel hebben gezeten die vervolgens is begraven. Toen het materiaal verging, kwamen de munten in de grond terecht. Dat gebeurde waarschijnlijk rond 1050, vertelt muntenexpert Svein Harald Gullbeck aan Science Norway. "We hebben eerder weleens tweeduizend munten gevonden, maar nu is die grens doorbroken. Dit is echt uitzonderlijk."Extra bijzonder is dat de munten heel goed bewaard zijn gebleven, waardoor ze er nog als nieuw uitzien. Daardoor is het ook makkelijker ze te identificeren. De meeste munten komen uit de periode tussen 980 en 1040 en zijn afkomstig uit Denemarken, Engeland, Duitsland en Noorwegen.Dat er veel buitenlandse munten gevonden zijn is niet gek. Buitenlandse munten kwamen veel voor in Noorwegen, totdat de Noorse Vikingkoning Harald Hardråde een nationale munt oprichtte rond 1050.Regelmatig worden er restanten van Vikingen gevonden. Niet alleen in Noorwegen maar ook in landen als Duitsland, Denemarken en Nederland. In 1999 is in Zweden de grootste Viking-zilverschat ooit ontdekt. Op een boerderij in Othem werd de 'Spillingsschat' gevonden bestaande uit ongeveer 76 kilogram zilver en brons.