Fietsers en hardlopers langs het Albertkanaal in het Belgische Hasselt weten het inmiddels: pas op voor Freddy. Deze gans jaagt sporters de stuipen op het lijf, maar is tegelijkertijd uitgegroeid tot een internethit. Een Instagramvideo van de aanvallende vogel is ruim 1,6 miljoen keer bekeken. „Elke keer als ik hem zie, schiet mijn hartslag omhoog.”
Het idee om de boze gans een eigen podium te geven ontstond toen student journalistiek Thibaud Groven (20) en student fysiotherapie Gus Hermans (20) elkaars beelden online ontdekten.
Thibaud fietste vaak langs het kanaal bij de Tuikabelbrug en werd steevast achtervolgd. Gus, die net in Hasselt op kamers woont, kreeg tijdens zijn hardlooptrainingen met de vogel te maken. „Mijn huisbaas gaf me de tip om langs het kanaal te lopen. Hij heeft er alleen niet bij gezegd dat er een gevaar op de weg was”, lacht Gus.
Nadat ze doorkregen dat ze door dezelfde gans werden geterroriseerd, bundelden de studenten hun krachten. Ze doopten de vogel Freddy en maakten een Instagramaccount
voor hem aan.
Dat bleek een schot in de roos: binnen twee weken stroomden duizenden volgers binnen en ging een van de video’s wereldwijd viraal. „In het begin waren het vooral Belgen die mijn filmpjes bekeken, maar inmiddels is ongeveer een derde van de kijkers Duits”, vertelt Thibaud. „Het gaat ondertussen dus ook internationaal viraal.”
Het jaagpad is inmiddels veranderd in een toeristische trekpleister. Wandelaars en fietsers stoppen of vertragen om de gans te filmen. Thibaud: „Mensen maken er bijna een hobby van om hier te komen en hem te filmen. Ik roep altijd ‘Freddy’ en dan komt hij direct op mij af. Dat is een beetje zijn kenmerkende stijl.”
Voor Gus heeft de hype wel een keerzijde. Hij trainde voor een marathon, wat rustige duurlopen met een lage hartslag vereist. „Elke keer als ik hem zie, schiet mijn hartslag omhoog”, vertelt hij. „Ik had als doel om onder de drie uur te lopen, maar het is uiteindelijk drie uur en elf minuten geworden. Allemaal Freddy’s schuld.”
Freddy trekt zich niets aan van zijn sterrenstatus en blijft voorbijgangers intimideren. Volgens Thibaud is daar een logische verklaring voor. „Hij wil waarschijnlijk de macho uithangen voor zijn drie vrouwtjes.”
Dat de gans überhaupt langs het kanaal leeft, heeft een trieste reden. Via Instagram kwam Thibaud in contact met de oorspronkelijke eigenaar. Freddy bleek als huisdier te zijn opgevoed, maar werd gedumpt omdat buren klaagden over geluidsoverlast.
„De oude eigenaar van Freddy heeft mij op Instagram gemeld dat hij hem heeft opgevoed”, aldus Thibaud. „Maar hij was een te grote last. Nu hebben mensen hem heel graag. Hier zit hij goed.”
De gans is inmiddels zo’n fenomeen dat hij concurreert met andere Limburgse trekpleisters. „Hij is eigenlijk populairder geworden dan ‘Fietsen door het water’”, glimlacht Thibaud, verwijzend naar de bekende fietsroute in het nabijgelegen Bokrijk. „Nu, je kunt het perfect combineren, want het fietspad ligt hier niet zover vandaan.”
