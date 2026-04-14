Een bijzondere ontdekking in het Gelderse Aalten: een inwoner ontdekte in haar fietstas een compleet vogelnest, met tien eieren. De tas blijkt te zijn omgetoverd tot broedplek van een koolmees. "Eigenlijk best slim."
De eigenaar van de fiets, Jeannette, had haar fiets langere tijd niet gebruikt. Toen ze die weer wilde pakken, hoorde ze plots geritsel uit haar fietstas. "Ik dacht: dit is niet normaal", schrijft ze op Facebook.
Toen ze voorzichtig de flap opende, zag ze een zorgvuldig gebouwd nest, gevuld met kleine gespikkelde eitjes. "Mijn fietstas was geen fietstas meer. Het was een kraamkamer."Foto
Volgens Jeannette leek het nest met zorg opgebouwd uit mos en pluis, precies zoals koolmezen dat doen. De vogel had de fietstas uitgekozen als veilige plek om haar eieren uit te broeden. "Een luxe penthouse op een goede locatie", grapt ze.
In plaats van het nest weg te halen, besloot de vrouw de natuur haar gang te laten gaan. "Ik had twee keuzes: mijn fiets terugpakken of accepteren dat ik tijdelijk huisbaas was", schrijft ze. Ze koos voor dat laatste en liet de tas met rust.
Koolmezen staan erom bekend dat ze hun nesten bouwen op beschutte plekken, zoals nestkastjes of kieren in gebouwen. De vogels broeden vanaf eind april. Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt en bestaat uit plantaardige materialen, grassen, mos, dierenhaar, wol en veertjes, valt te lezen bij de Vogelbescherming.
Het vrouwtje begint met broeden als 8-10 eieren zijn gelegd. De broedduur is ongeveer twee weken. De kuikens worden gevoerd door beide ouders.
Op dit moment zit een koolmees te broeden, vertelt Jeannette tegen RTL Nieuws. "Ik kan geen foto maken met haar op het nest. Dan moet ik de klep openen en dan vliegt ze weg." Wel heeft ze een briefje
op het zadel geplakt. 'Fiets laten staan. Fam. koolmees woont in de fietstas', staat erop.
Jeannette: "Elke keer als ik langsloop en dat zachte geritsel hoorde, denk ik: 'Gefeliciteerd… je fietstas is officieel gekraakt'. En ergens… vond ik het eigenlijk best een upgrade."
