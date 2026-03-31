Oproep Gelderse imkers: 'Help mee, de koningin moet dood'

KESTEREN - Gelderse imkers doen een dringend beroep op de inwoners van onze provincie. Met nieuwe vangkastjes moeten dit voorjaar zo veel mogelijk koninginnen van de Aziatische hoornaar worden gevangen. De kartonnen doosjes hebben de vorm van een vogelhuisje en zouden met recht de bijnaam 'Kassiewijle' mogen dragen. Want zien inwoners een koningin er gebruik van maken, dan is het een gevalletje 'plakbandje op de ingang én 24 uur in de vriezer. "Iedere koningin die we nu vangen en doden is een nest in de zomer minder."



De zestig imkerverenigingen in Gelderland hebben allemaal 250 'Ahembriox-vangkastjes' om gratis uit te delen. Die vijftienduizend kastjes zijn gefinancierd door de provincie. Dit voorjaar hopen de imkers er 250 koninginnen mee te kunnen doden. Er is ook een uitgebreide instructie hoe en waar je het kastje het beste kunt ophangen.

"Op die manier blijft de strijd tegen de Aziatische hoornaar in onze provincie beheersbaar", aldus Anneke de Joode namens imkervereniging Eck en Wiel. "In Gelderland is het gelukkig nog niet zo erg als in de provincie Utrecht. Want daar lieten ze onlangs weten de actieve strijd tegen de Aziatische hoornaar te staken. Het opsporen en verwijderen van de nesten is namelijk erg duur en omslachtig."



De Nederlandse Bijenhoudersvereniging verwacht dat we dit jaar in Gelderland zo'n duizend nesten met Aziatische hoornaars kunnen verwachten. "Dat is het geval als we niets doen", vertelt De Joode. "Zonder het ruimen van nesten van afgelopen jaar zou het in 2026 boven de tweeduizend uitkomen. Maar omdat er afgelopen zomer en herfst nesten zijn geruimd is nu de prognose dat het er duizend zijn. Een deel van die nesten willen we dus voorkomen door nestkastjes en selectieve vallen op te hangen."



Voor imkers en hun bijenvolken zijn de oprukkende Aziatische hoornaar een ware nachtmerrie. Want naast zoetigheid zijn de wespen die eigenlijk niet in Nederland thuishoren verzot op het eten van bijen en andere insecten. De Joode: "Het is op zich niet erg dat er één of twee bijen worden gegeten. Maar als er drie Aziatische Hoornaars voor een bijenkast hangen dan trekken de bijen er niet meer op uit om eten te halen. En zonder eten verhongert een heel volk. Je kunt het een beetje vergelijken met een belegering van Dzjengis Khan."

Omdat de Aziatische hoornaar op dit moment in Nederland nog geen natuurlijke vijand heeft, is de inheemse biodiversiteit in gevaar. Maar ook de fruitsector kan harde klappen krijgen. Want zonder bijen loopt de bestuiving van appels en peren gevaar. Voor Gelderse fruittelers zou dat een ‘financiële doodsteek’ kunnen betekenen. In dat geval gaat de prijs in de supermarkt voor fruit omhoog.



Imker De Joode denkt dat sommige mensen wellicht een beetje sceptisch zijn over de vangkastjes. "Heeft het allemaal wel zin? Om heel eerlijk te zijn weten we dat eigenlijk niet. Maar ik denk dat het echt de verkeerde kant op gaat als we helemaal niks doen. Dus laten dit voorjaar gewoon eens kijken of het werkt en vangkastjes ophangen. Dan kijken we volgend jaar of we hetzelfde gaan doen of dat we met een andere strategie komen."

Imkers en de Wespenstichting roepen gezamenlijk mensen op om voorzichtig te zijn met de jacht op de Aziatische hoornaar. Het advies is om er altijd een deskundige bij te halen. "Laat de jacht naar nesten van de Aziatische hoornaar niet resulteren in massale bestrijding van inheemse wespensoorten", aldus de Wespenstichting. "Want dat is pas echt slecht voor het ecosysteem en de biodiversiteit."

Reacties

31-03-2026 09:31:54 allone

Wat is de vijand van de Aziatische hoornaar?

In Azië is de belangrijkste natuurlijke vijand van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) een andere hoornaarsoort, namelijk de Vespa basalis, die nesten van de Aziatische hoornaar overneemt en vernietigt. Daarnaast jagen wespendieven (vogels) op hoornaars en worden ze in hun oorspronkelijke leefgebied beperkt door parasitaire nematodenwormen

We zullen het dus idd zelf moeten doen. Dat wordt een heel karwei

