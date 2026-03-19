De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft een opvallende fout gemaakt bij de productie van nieuwe rijbewijzen. Op de kaarten die op de pasjes staan, wordt een verouderde indeling van Nederland gebruikt. Daardoor ontbreekt de gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht, terwijl die al jaren officieel tot die provincie behoort.Foto
De kwestie speelt al langer. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden wijst geregeld op sociale media op organisaties die een oude provinciekaart gebruiken. Zijn vaste reactie daarbij: "Foute kaart = verse taart." In sommige gevallen wordt er daadwerkelijk een taart bezorgd op het gemeentehuis.
Dit keer werd de fout bij de RDW aangekaart door een LinkedIn-gebruiker, die zich afvroeg waarom er nog steeds een zeven jaar oude kaart wordt gebruikt op de vernieuwde rijbewijzen.
De burgemeester laat ook nu weer van zich horen. Of er opnieuw een taart komt? “Dat sowieso.”
De gemeente Vijfheerenlanden bestaat sinds 1 januari 2019. Toen fuseerden de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik (die in de provincie Zuid-Holland lagen) met Vianen (dat al bij Utrecht hoorde). Tegelijkertijd is de nieuwe gemeente in zijn geheel overgegaan naar de provincie Utrecht.
Dat betekent dat de provinciegrens daar dus al ruim zeven jaar geleden is aangepast. Sindsdien hoort het hele gebied officieel bij Utrecht.
Voor de goede orde, hieronder zie je hoe de provincie er uit hoort te zien:Afbeelding
(het rode gebied is Vijfheerenlanden)
De RDW bevestigt dat er een fout is gemaakt. "Het klopt, we hebben de verkeerde kaart gebruikt", zegt een woordvoerder na vragen van RTL Nieuws. "We kunnen dit nu niet snel aanpassen, omdat hier een heel proces bij komt kijken met betrekking tot veiligheidskenmerken. Bij een volgend onderwerp passen we dit natuurlijk aan. Het rijbewijs blijven we voorlopig uitgeven; er liggen er al veel klaar en dat zou anders kapitaalvernietiging zijn."
Of er ook een taart richting het gemeentehuis van Vijfheerenlanden gaat, kan ze niet zeggen. "Wie weet."
Provinciegrenzen worden regelmatig aangepast, maar meestal niet ingrijpend. Zo ontstond in 2002 de gemeente Wijdemeren, waardoor Loosdrecht, dat tot dat moment in de provincie Utrecht lag, voortaan in Noord‑Holland viel.
In 2005 fuseerde Gorssel met Deventer, waardoor dit gebied administratief bij Overijssel kwam te liggen. Al eerder, in 1989, ging Woerden van Zuid‑Holland naar de provincie Utrecht.
