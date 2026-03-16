Bewoners schrikken op van ontsnapte koe in achtertuin

Bewoners van een huis in Waspik keken zondagochtend behoorlijk raar op toen ze hun tuin inkeken. Tussen de trampoline en op het keurig gemanicuurde gras liep namelijk ineens een ontsnapte koe te grazen.



"Waar men normaal gesproken wakker werd met een kop koffie en het geluid van vogels, stond er dit keer een nieuwsgierige koe rustig op het gazon te grazen", schrijven politieagenten op sociale media over de bijzondere situatie.



En inderdaad: onder de glinsterende ochtendzon stond de zwart-wit gevlekte koe te grazen, vlak langs de trampoline en een boompje in de tuin. In eerste instantie was niet duidelijk waar de koe precies vandaan kwam.



Uiteindelijk bleek het dier uit een nabijgelegen wei te zijn ontsnapt. Er werd contact gezocht met de eigenaar van de koe en het dier wandelde zonder al te veel tegengestribbel weer keurig mee naar huis na haar kleine ochtendexcursie.



"Voor de bewoners van de woning zal het in ieder geval een ochtend zijn die ze niet snel vergeten", schrijven de agenten. "Zo wakker worden gebeurt tenslotte niet elke dag."

Reacties

16-03-2026 13:12:42 Spotcatus

Het gras is immers altijd groener bij de buren...

16-03-2026 15:45:11 BatFish

Gelukkig was ze niet op de trampoline geklommen

