Man die in Zwijndrecht schoonmoeder doodschoot wil naar andere gevangenis
De man die in 2024 dertig jaar cel kreeg voor het neerschieten van zijn ex-vriendin en het doodschieten van haar moeder in Zwijndrecht, heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Hij is ontevreden over de omstandigheden van zijn gevangenschap en wil naar een andere gevangenis. Volgende week wordt het hoger beroep in zijn strafzaak behandeld.
De 52-jarige Minh Nghia V. schoot op 21 januari 2023 zijn ex Anneke (38 ) en haar moeder Michel (66) neer op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Anneke raakte daarbij blijvend verlamd, haar moeder overleefde het niet.
De man, bijgenaamd Lucky, wist daarna nog ruim een maand uit handen van de politie te blijven, maar werd uiteindelijk toch gepakt.
Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat hij een uur voor het schietincident zijn laatste bericht met de tekst 'tot de dood ons scheidt' naar Anneke hebben gestuurd. Volgens het OM was hij 'boos en gefrustreerd door de verbroken relatie' en kon hij dat 'niet verkroppen'.
Tijdens de rechtszaak ontkende de man dat Anneke de relatie had verbroken, en hij werd boos als de rechters daarnaar vroegen.
De man verblijft sinds januari op de afdeling voor intensief toezicht (AIT) van de gevangenis in Sittard, maar is het daar niet mee eens. In het kort geding dat morgen bij de rechtbank in Den Haag dient, eist zijn advocaat om zijn cliënt zo snel mogelijk naar een andere gevangenis over te plaatsen.
Maandag dient bij het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in de strafzaak voor het doden van zijn schoonmoeder en zwaar verwonden van zijn ex. Zijn advocaat Errol Jobse zegt dat hij de inhoudelijke behandeling niet met zijn cliënt kan voorbereiden, zolang V. op de AIT in Sittard zit.
Mogelijk gaat Jobse het hof om uitstel van de inhoudelijke behandeling vragen.