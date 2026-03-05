Man die in Zwijndrecht schoonmoeder doodschoot wil naar andere gevangenis

De man die in 2024 dertig jaar cel kreeg voor het neerschieten van zijn ex-vriendin en het doodschieten van haar moeder in Zwijndrecht, heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Hij is ontevreden over de omstandigheden van zijn gevangenschap en wil naar een andere gevangenis. Volgende week wordt het hoger beroep in zijn strafzaak behandeld.



De 52-jarige Minh Nghia V. schoot op 21 januari 2023 zijn ex Anneke (38 ) en haar moeder Michel (66) neer op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Anneke raakte daarbij blijvend verlamd, haar moeder overleefde het niet.



De man, bijgenaamd Lucky, wist daarna nog ruim een maand uit handen van de politie te blijven, maar werd uiteindelijk toch gepakt.



Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat hij een uur voor het schietincident zijn laatste bericht met de tekst 'tot de dood ons scheidt' naar Anneke hebben gestuurd. Volgens het OM was hij 'boos en gefrustreerd door de verbroken relatie' en kon hij dat 'niet verkroppen'.



Tijdens de rechtszaak ontkende de man dat Anneke de relatie had verbroken, en hij werd boos als de rechters daarnaar vroegen.



De man verblijft sinds januari op de afdeling voor intensief toezicht (AIT) van de gevangenis in Sittard, maar is het daar niet mee eens. In het kort geding dat morgen bij de rechtbank in Den Haag dient, eist zijn advocaat om zijn cliënt zo snel mogelijk naar een andere gevangenis over te plaatsen.



Maandag dient bij het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in de strafzaak voor het doden van zijn schoonmoeder en zwaar verwonden van zijn ex. Zijn advocaat Errol Jobse zegt dat hij de inhoudelijke behandeling niet met zijn cliënt kan voorbereiden, zolang V. op de AIT in Sittard zit.



Mogelijk gaat Jobse het hof om uitstel van de inhoudelijke behandeling vragen.

Reacties

05-03-2026 16:19:44 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 259

OTindex: 568

Wnplts: Ede

Hij heeft niets te willen! De gevangenis dient als straf en hoort niet leuk te zijn!

05-03-2026 18:31:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.994

OTindex: 28.869

Ik zou hem overplaatsen naar een faciliteit met een nog strenger regime, Vught bijvoorbeeld.

05-03-2026 19:30:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.431

OTindex: 97.236

Anneke is blijvend verlamd; misschien moeten ze hem ook vastzetten in ketenen zodat hij zich niet meer kan bewegen. En mond dichtplakken

05-03-2026 19:56:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.697

OTindex: 97.333

Ongelofelijk dat zo'n mispunt denkt dat hij nog altijd iets te willen heeft....

Maar voor hem worden lieverekoekjes niet meer gebakken.

05-03-2026 22:50:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.431

OTindex: 97.236

@Mamsie : dat zeggen wij... Maar zijn advocaat zegt iets anders…

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.