Italiaan gooit per ongeluk 130.000 euro aan goud in afvalcontainer

Een 57-jarige man in Italië heeft voor flinke commotie gezorgd omdat hij per ongeluk een metalen kistje met twintig goudstaven in een afvalcontainer heeft gegooid. De container was al geleegd toen hij zijn vergissing ontdekte.



De man uit de regio Apulië had al zijn spaargeld in goud geïnvesteerd, schrijven verschillende Italiaanse media. In totaal ging het om twintig goudstaven met een gezamenlijke waarde van zo'n 130.000 euro, die hij bewaarde in een metalen kistje. Begin februari gooide hij tijdens het opruimen, zonder het te beseffen, juist dat kistje weg in een afvalcontainer langs de weg in Torre Lapillo.



Pas de volgende dag drong het tot hem door wat hij had gedaan. Hij meldde zich in paniek bij het politiebureau in Porto Cesareo, nadat hij vergeefs had geprobeerd zelf nog in de container te klimmen.



De politie twijfelde aanvankelijk aan zijn verhaal, maar besloot het toch te controleren. Op beelden van bewakingscamera's in de buurt was inderdaad te zien hoe de man het metalen kistje in de container gooide.



Tot zijn grote schrik bleek de container inmiddels al geleegd en was de inhoud afgevoerd naar een nabijgelegen stortplaats. Na een urenlange zoektocht tussen het afval vonden agenten samen met de man uiteindelijk tóch het kistje met de goudstaven terug.

