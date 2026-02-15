Russische plannen om Arctische zeeroute uit te breiden mislukken alweer

De Russische plannen om het vrachtverkeer langs Ruslands Arctische scheepvaartroute aanzienlijk uit te breiden, zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar mislukt, schrijft The Moscow Times op basis van zakenblad Kommersant. De internationale vraag naar de zogeheten Noordelijke Zeeroute (NSR) blijft beperkt vanwege de seizoensgebonden bevaarbaarheid, hogere verzekerings- en ijsbreekkosten, beperkte haveninfrastructuur en geopolitieke en sanctiegerelateerde risico's.



De NSR strekt zich uit over ongeveer 5.600 kilometer en doorkruist vijf Arctische zeeën, wie gebruikmaakt van de route, kan de reis naar Azië met zeven tot tien dagen verkorten in vergelijking met de traditionele route via het Suezkanaal. Laat onverlet dat de internationale vraag naar deze route beperkt blijft. Sterker nog, het vrachtvolume neemt zelfs af.



Want bedroeg het volume dat via de NSR werd vervoerd in 2025 in totaal 37,02 miljoen ton, het was een daling van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De daling volgt op een bescheiden groei in 2024, toen het vervoer via de NSR steeg tot 38 miljoen ton, een stijging van ongeveer 2 miljoen ton op jaarbasis. Oorzaken van de achteruitgang moeten gezocht worden in seizoensgebonden bevaarbaarheid, hogere kosten van verzekeringen en ijsbrekers, de beperkte Arctische haveninfrastructuur en risico's die gerelateerd zijn aan de geopolitieke situatie en sancties.



Volgens een presidentieel decreet dat president Poetin in 2018 ondertekende, zou het vrachtverkeer langs de Arctische route in 2024 80 miljoen ton en in 2030 200 miljoen ton moeten bedragen. Maar de route wordt voornamelijk door Russische partijen gebruikt internationale interesse blijft achter.



Zo was de Russische export in 2025 goed voor ongeveer 60 procent van het totale vrachtvolume dat over de NSR werd getransporteerd, om en nabij de 22,2 miljoen ton.



Vloeibaar aardgas (lng), olie en gascondensaat waren daarentegen goed voor 83 procent van de transporten, voornamelijk afkomstig van het Yamal lng-project, Novatek, Arctic LNG 2 en het Novoportovskoye-veld van Gazprom Neft.



De lng-transporten langs de NSR daalden in 2025 met 2,7 procent op jaarbasis, terwijl ook de olieladingen uit het Novoportovskoye-veld afnamen. Het transport van bulkgoederen daalde met meer dan tweeënhalf keer tot 410.000 ton, terwijl het transport van algemene goederen, waaronder producten van metaalproducent Nornickel, met 2,2 procent daalde tot 3,91 miljoen ton.



Tegelijkertijd steeg het transport van olieproducten met 43 procent tot 1,27 miljoen ton, terwijl het volume aan gascondensaat met 17 procent steeg tot 1,55 miljoen ton. Het transport van ertsconcentraat steeg meer dan dertienvoudig tot 365.000 ton, grotendeels als gevolg van een enkele zending van 330.000 ton ijzerertsconcentraat vanuit de regio Moermansk naar China. De totale vrachtomzet in de NSR-havens bedroeg 32,5 miljoen ton, waarvan meer dan 90 procent, zo'n 29,1 miljoen ton, werd afgehandeld door de haven van Sabetta.



Het vrachtvolume langs de Noordelijke Zeeroute zal dit jaar waarschijnlijk niet hoger zijn dan het niveau van 2025 vanwege een gebrek aan groeifactoren, aldus waarnemers.

