Politie stuurde kerstbrieven aan weggebruikers over zorgelijk rijgedrag

De politie Oost-Nederland heeft rond kerst 1077 brieven verstuurd naar mensen die in één jaar tijd meerdere verkeersovertredingen op hun naam kregen. In de brief staat dat het rijgedrag van de ontvanger zorgen baart en dat er iets moet veranderen, meldt Omroep Gelderland.



'Team verkeer vindt dat zorgelijk en daarom ontvangt u deze brief', kregen de veelplegers te lezen. Met de brief hoopt de politie in Gelderland en Overijssel mensen bewuster te maken.



'Met het aantal overtredingen dat u in de aangegeven periode heeft begaan, bracht u niet alleen uzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Daarom adviseren wij u dringend om uw verkeersgedrag positief aan te passen.'



De brieven zijn gestuurd aan mensen die tussen 1 oktober 2024 en 1 oktober 2025 vier of meer boetes op naam kregen na een staandehouding. Boetes via flitspalen tellen niet mee.



Volgens de politie is er een verband tussen het aantal verkeersovertredingen en het risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Daarom staat in de brief dat de ontvanger het komende jaar doelgericht gecontroleerd kan worden. Bij een nieuwe overtreding kan de politie de weggebruiker naar het CBR sturen voor een cursus.



De ontvangers zijn 16 jaar of ouder; ook mensen zonder rijbewijs kunnen de brief krijgen, bijvoorbeeld na overtredingen op de fiets.



"234 personen hadden zelfs zes boetes of meer op naam en de leeftijdsgroep tot 30 jaar is de grootste doelgroep. Er is zelfs iemand met negentien boetes op naam", aldus een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland.



Wanneer een agent een weggebruiker staande houdt, is te zien of diegene eerder een waarschuwingsbrief heeft ontvangen. Als in het jaar daarna minder dan vier bekeuringen worden uitgeschreven, stopt de monitoring.

