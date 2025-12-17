Chinezen schaffen massaal zeer giftige slang aan na succes Zootopia 2

Na het enorme succes van Disney's animatiefilm Zootopia 2 is in China een opvallende en zorgwekkende trend ontstaan. Veel mensen schaffen een uiterst giftige slang aan als huisdier: de blauwe groefkopadder. Deze slangensoort is sinds kort populair door Gary De'Snake, een nieuw personage in de film dat duidelijk op de slangensoort is geïnspireerd.



Sinds de release van de film eind november zien grote Chinese online winkels een sterke stijging in zoekopdrachten naar de Indonesische groefkopadder, die in China bekendstaat als de 'eilandbamboe groefkopadder'. Ook de prijzen zijn fors gestegen. Afhankelijk van leeftijd en kleur kosten de slangen enkele tientallen tot honderden euro's, meldt het Chinese staatsmedium The Paper.



Volgens RTL Nieuws-correspondent in China Roland Smid laat deze trend zien hoeveel invloed een Amerikaanse animatiefilm kan hebben. "Het valt op dat zo'n Amerikaanse cartoon als Zootopia zoveel teweegbrengt in China", zegt hij. "De relatie met de VS is gespannen, maar van Disney kan China geen genoeg krijgen. Deze nieuwe film is waanzinnig populair hier."



Smid wijst ook op de gevoeligheid voor hypes onder Chinese consumenten: "Het is voor hen belangrijk om het nieuwste van het nieuwste te hebben. Dat geeft te denken: deze slangen zijn nu een trend, maar ze worden straks massaal gedumpt als de trend voorbij is en zo'n gifslang toch niet ideaal blijkt."



Zootopia 2 verscheen aan het einde van het Jaar van de Slang volgens de Chinese dierenriem en groeide uit tot de meest succesvolle buitenlandse animatiefilm ooit in het land. De film heeft daar inmiddels meer dan 3,55 miljard yuan (ongeveer 428 miljoen euro) opgebracht. Het vorige record stond op naam van de eerste Zootopia-film uit 2016. Wereldwijd passeerde Zootopia 2 zelfs de grens van 1 miljard dollar aan opbrengsten, volgens Box Office Mojo.



In het verhaal probeert de slang, Gary De'Snake, de slechte reputatie van zijn familie en van reptielen in het algemeen te herstellen. Daarbij krijgt hij hulp van de bekende hoofdpersonen uit de eerste film van Zootopia: het konijn Judy Hopps en de vos Nick Wilde.



De groeiende interesse in het online kopen van een zeer giftige slang baart de Chinese autoriteiten grote zorgen. Staatskrant The Peking News waarschuwde dat de film de blauwe slang neerzet als een vertederend, dapper en bijna menselijk dier, terwijl de echte eilandbamboe-groefkopadder allesbehalve een onschuldig huisdier is.



"Als een giftige slang ontsnapt of iemand aanvalt, brengt dat niet alleen de eigenaar en zijn gezin in gevaar, maar kan het ook mensen in de buurt in gevaar brengen", schrijft de krant.



De populariteit van reptielen als huisdier neemt in China al jaren toe, vooral onder jongeren. Eind 2024 hadden meer dan 17 miljoen Chinezen een exotisch huisdier, van wie meer dan 60 procent tot Generatie Z behoort. Uit cijfers van dit jaar blijk dat de helft van de reptielen die als huisdier worden gehouden een slang is.

Reacties

17-12-2025 13:05:30 allone

Oudgediende



Gevaarlijke hobby. En jammer voor de slangen, die waarschijnlijk verwaarloosd / weggedaan / opgegeten zullen worden als de hype voorbij is

17-12-2025 13:59:27 Emmo

Stamgast



@allone :

Gevaarlijke hobby. QuoteGevaarlijke hobby. Met een beetje goede wil wel goed tegen de overbevolking.

