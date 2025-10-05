Gezin dakloos door windvlaag in Stadskanaal

In een woonwijk in Stadskanaal is flinke schade ontstaan, nadat storm Amy in een paar seconden tijd met een windvlaag toesloeg. Minstens twee huizenblokken zijn zwaar getroffen. Eén woning is zelfs onbewoonbaar verklaard. Daar woonde een gezin met twee jonge kinderen.



"Het was een flits, echt seconden-werk. Een windhoos en alles lag om", vertelt de bewoonster. Haar gezin kan voorlopig niet meer thuis slapen: "De ramen zijn geknapt, het dak is kapot, er zitten scheuren in muren, de cv-ketel doet niet meer. Chaos." Haar kinderen waren doodsbang, vertelt ze. De familie moet tot zeker maandag in een hotel verblijven.



Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in bij de bewoners. De wijk ligt ondertussen bezaaid met omgewaaide bomen, kapotte daken, vernielde schuttingen en weggevlogen trampolines. Ook de pas net geplaatste zonnepanelen op de daken zijn flink beschadigd.



In de buurt moest een dierenweide worden ontruimd, een hertje raakte gewond aan een poot. De buurt en werklui zijn druk bezig de schade op te ruimen en de getroffen woningen tijdelijk te herstellen.

Reacties

05-10-2025 11:10:54 allone

In een hotel verblijven lijkt me niet zo’n ramp; soort extra vakantie.

En een windhoos is wel een ramp, maar dat gebeurt. Gelukkig wordt er meteen zo goed mogelijk voor alles en iedereen gezorgd.

