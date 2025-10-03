Dreigend biertekort in Japan door cyberaanval op brouwer Asahi

Japan dreigt te maken te krijgen met tekorten van zijn meest populaire biersoorten door een cyberaanval op de grote brouwer Asahi Group. Die brouwer produceert onder meer Asahi Super Dry, het meest gedronken bier in Japan, en Mitsuya Cider.

Asahi werd maandag getroffen door een cyberaanval waardoor de productie in zijn Japanse brouwerijen stil kwam te liggen. Ook de verschepingen zijn daardoor platgelegd. Asahi waarschuwt nu dat er voorlopig nog geen hervatting van de productie zal zijn. Grote Japanse winkelketens als 7-Eleven waarschuwen klanten eveneens dat biervoorraden op kunnen raken als de leveringsverstoringen langer gaan duren.

Volgens Asahi gaat het bij de cyberaanval mogelijk om ransomware, oftewel gijzelsoftware. Op de aandelenbeurs in Tokio zijn beleggers geschrokken van de aanval en de gevolgen voor Asahi. Het aandeel is deze week ongeveer 12 procent gedaald. Analisten zetten daarbij ook vraagtekens bij de gebrekkige cyberbeveiliging van Asahi.

Reacties

03-10-2025 18:18:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.400

OTindex: 28.739



Dat is natuurlijk razend slecht nieuws. Ik heb iets dergelijks één keer meegemaakt. Dat was in Novorossiisk aan de Zwarte Zee. Daar hadden ze plotseling geen bierflesjes meer. We zijn toen maar uit arren moede overgestapt op de lokale champagne....

03-10-2025 20:42:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.528

OTindex: 96.237





@Emmo : Champagne, wat een teleurstelling. Ook dry? Als je dorst hebt, wil je toch ook geen Super Dry drinken?!

03-10-2025 23:37:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.400

OTindex: 28.739

@allone :

@allone : Champagne, wat een teleurstelling. Ook dry? We kregen er wel dorst van.

