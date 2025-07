Ambulancemedewerker 10 jaar de cel in voor stiekem toedienen abortuspil

Een 33-jarige Schotse ambulancemedewerker is veroordeeld tot ruim tien jaar gevangenisstraf nadat hij een vrouw stiekem een abortusmiddel toediende tijdens de seks. De man, Stephen Doohan, ontmoette het slachtoffer in 2021 tijdens een vakantie in Spanje, waarna een langeafstandsrelatie ontstond.

In maart 2023 reisde de vrouw naar Edinburgh om hem te bezoeken, nadat ze hem had verteld dat ze zwanger was. Op 17 maart bracht Doohan zonder haar medeweten een abortuspil in haar vagina in tijdens de seks. De dag erna werd ze achterdochtig na witte afscheiding te hebben gezien, waarop hij aandrong haar ondergoed te bekijken. Later kreeg ze hevige buikkrampen en werd in het ziekenhuis verteld dat ze een miskraam had.



Tijdens het proces werd duidelijk dat Doohan, werkzaam als teamleider bij de Schotse ambulancedienst, zijn medische kennis misbruikte. Kort nadat hij van de zwangerschap hoorde, gebruikte hij het interne netwerk van zijn werk om naar abortusmiddelen te zoeken. Ook verstopte hij pillen onder zijn matras en overtuigde hij het slachtoffer om tegen artsen te liegen uit angst voor arrestatie.

Toen de vrouw bewijs vond en hem confronteerde, gaf hij zijn daden niet meteen toe. Pas later legde ze de klacht neer bij zijn werkgever, wat leidde tot een onderzoek en zijn arrestatie.



Rechter Colbeck sprak van “een zorgvuldig geplande en wrede daad” die bij het slachtoffer blijvende psychologische schade heeft veroorzaakt. “Je hebt haar niet alleen lichamelijke pijn aangedaan, maar ook blijvend emotioneel letsel berokkend.” Doohan betuigde via zijn advocaat spijt en zei dat hij vervuld was van berouw.

