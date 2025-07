Voor 2030 zijn vijftigduizend laadpalen voor vrachtwagens nodig, er staan er nu duizend

Europese overheden moeten een enorme inhaalslag maken met het realiseren van laadstations voor elektrische vrachtwagens. Europa heeft als doel gesteld om de CO2-uitstoot van het vrachtverkeer voor 2030 bijna te halveren. Daarvoor zijn 50.000 publieke laadpalen nodig in Europa en er zijn er momenteel duizend, zegt president-directeur Harald Seidel van DAF Trucks.



De laadinfrastructuur blijft enorm achter, waardoor de overgrote meerderheid van de vrachtwagens die DAF verkoopt nog gewoon een verbrandingsmotor heeft. Slechts 4704 vrachtwagens van de 360.000 die DAF vorig jaar verkocht waren zero-emission, zegt Seidel.



'Dit is wat ik vertel in Brussel: de ambitie van 45 procent CO2-reductie is er. Maar die zal nu gerealiseerd moeten worden en dat betekent dat er fors geïnvesteerd moet worden en dat er een gezamenlijk plan moet komen.'



De plannen die er zijn lopen vooralsnog mijlenver achter bij de ambities. In de komende vijf jaar zou het aantal openbare laadpalen moeten stijgen van 1000 naar 50.000. Er zijn momenteel slechts plannen voor nog eens 2000 extra openbare laadpalen, zegt de DAF-topman. 'Er zal meer moeten gebeuren. De richting is duidelijk, maar de snelheid is veel te laag.'



Het gaat bij die aantallen om de publiek toegankelijke snelladers, die al snel een aansluiting nodig hebben van 350 tot 370 kilowatt per paal. Nog los daarvan zijn er ook nog 'honderdduizenden' depot-chargers nodig, waar vrachtwagens 's nachts kunnen laden op een lager wattage en lager tempo dan langs de snelwegen.



'Een vrachtwagen laad je niet even op aan een stopcontact in huis. En in de toekomst gaan we zelfs naar megawatt-chargers. En dan hebben we in Nederland nog het knelpunt met de netcongestie. Als een transporteur nu zegt dat hij wil verduurzamen, dan kan hij soms pas over 3 of 4 jaar terecht.'

