Wetenschappers bouwen aan kunstmatig menselijk DNA, maar niet iedereen is gerustgesteld

Een internationaal team van wetenschappers is begonnen aan een project om menselijk DNA kunstmatig na te maken in het lab. Het doel is om kunstmatige chromosomen te maken die gebruikt kunnen worden voor medisch onderzoek naar ziektes die ontstaan door defecte genen.

Het project, dat uitgevoerd wordt door Britse onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge, is eigenlijk een volgende stap na het voltooien van het Menselijk Genoomproject 25 jaar geleden, toen onderzoekers voor het eerst het volledige menselijke DNA in kaart brachten. Waar ze toen leerden lezen, willen ze het nu leren schrijven. Dat vertellen onderzoekers betrokken bij het project aan de Britse openbare omroep BBC.

Het idee: nagemaakte chromosomen gebruiken voor onderzoek naar ziektes die ontstaan door genetische defecten. Volgens betrokken wetenschappers kan dat op termijn leiden tot nieuwe behandelingen voor onder meer ouderdomsziektes of erfelijke aandoeningen.



Zoals vaker bij dit soort grensverleggende technologie, klinken er ook bezorgde stemmen. Critici vrezen dat dezelfde technieken gebruikt kunnen worden om genetisch gemodificeerde mensen te maken, of zelfs biologische wapens. Goede bedoelingen in het lab, zeggen zij, zijn geen garantie voor verantwoord gebruik elders.

Voorlopig blijft het onderzoek echter beperkt tot laboratoria. Er zijn geen plannen om kunstmatig leven te maken, benadrukken de onderzoekers erachter. Gelijktijdig loopt er een parallel programma van de Universiteit van Kent, dat onderzoekt wat het publiek en experts vinden van deze ontwikkelingen. Zo kan eventueel bijgestuurd worden indien nodig, is het idee daarachter.

28-06-2025 14:45:51 allone

Alsof ze gaan luisteren naar wat publiek / experten vinden.

Ik vind het ook gevaarlijk. Omdat werken op diepere niveaus veel meer effect heeft dan werken aan de oppervlakte. Op dezelfde manier dat een atoombom heel wat meer schade aanricht dan een zwaard.

En het blijven kansspelen, onzeker wat de uitkomst zal zijn



