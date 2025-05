Minister Wiersma wil regels aanpassen zodat boeren vaker AI kunnen gebruiken

Landbouwminister Wiersma is van plan wet- en regelgeving aan te passen zodat boeren makkelijker innovatieve (AI-)technieken kunnen inzetten. Dat is volgens de BBB-politica "absoluut noodzakelijk" voor "het voortbestaan en het toekomstperspectief van de landbouw".



Het gaat dan met name om de inzet van drones: op dit moment is dat deels verboden. Daarnaast willen boeren met behulp van geavanceerde technieken op een andere manier bemesten. Ook dat mag nu niet.



Volgens minister Wiersma heeft precisielandbouw de toekomst. Dat is een techniek waarbij drones over akkers vliegen om de staat van gewassen in kaart te brengen. Door exact te weten welke planten het goed doen en welke niet, kunnen boeren preciezer bemesten. Oftewel: niet meer het hele veld bespuiten, maar de ene plant wel en de andere niet.



Dat is goed voor het milieu, erkent ook Wiersma. Maar er is een probleem: als boeren preciezer willen bemesten, doen ze het met kleinere hoeveelheden, maar ook vaker dan wanneer ze regulier bemesten. En dat is verboden.



Ook is het voor boeren niet toegestaan om planten te bespuiten met drones. Voor de wet gelden die namelijk als spuitvliegtuig, en die zijn verboden.



Minister Wiersma baalt van de "belemmerende" wet- en regelgeving. "Ik zal zeker mijn collega Madlener van Infrastructuur en Waterstaat aan z'n jas trekken om dit bespreekbaar te maken. Ik vind dat we daarmee als kabinet voortvarend aan de slag moeten gaan."



Aardappelteler Jacob van den Borne uit het Brabantse Reusel werkt al sinds 2010 met drones. Om de wet te omzeilen vroeg hij een luchthavenstatus aan voor een gedeelte van zijn terrein. Met succes: de plek gaat sinds 2019 door het leven als Reusel Airport.



Van den Borne is pionier op het gebied van AI en techniek in de agrarische sector. "We hebben heel veel technologische oplossingen waardoor we betere kwaliteit en hogere opbrengst kunnen krijgen. Die techniek gaat zorgen dat mijn kinderen nog steeds perspectief hebben. Maar wet- en regelgeving staat het in de weg."



Ook de Wageningen University & Research (WUR) is overtuigd van het nut en de noodzaak van precisielandbouw. Maar, zegt onderzoeker Paul van Zoggel: "We zitten nog echt wel in die early adopter-fase."



Dat bleek ook uit een enquête van LTO Noord. De boerenorganisatie becijferde eerder deze maand dat 14 procent van de land- en tuibouwers AI gebruikt. Veel boeren zijn onbekend met de mogelijkheden of hebben weinig vertrouwen in kunstmatige intelligentie.



Dat zijn voornamelijk de ouderen, denkt Van Zoggel. "Zij hoeven nog maar vijf, zes jaar te werken en denken: dat is niets voor mij. Een heel natuurlijke reactie. Maar jonge boeren die nog dertig jaar door willen, zeggen: kom maar op. Geef mij een horizon en ik ga kijken of ik daar kan komen met precisietechniek."

Dat heeft duidelijk te maken met het onnauwkeurig sproeien vanaf hoogte in verband met het verwaaien van de gifstoffen. Lijkt mij niet onverstandig. Maar gewasbewaking met drones moet kunnen.

