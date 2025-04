Kruidvat adverteert met wasmiddel als cadeau voor Moederdag

Commotie over een moederdagtip in de nieuwste reclamefolder van Kruidvat. "Verras mama met de allermooiste cadeaus!", staat er groot op de voorpagina. Naast een geurtje, douchegel en sieraden adviseert de drogisterij ook wasmiddel. Stereotyperend, seksistisch en niet van deze tijd, stellen vrouwenrechtenorganisaties tegenover RTL Nieuws.Ondanks dat het nog een kleine twee weken duurt voor het Moederdag is (zondag 11 mei), spelen winkels hier al flink op in. Zo ook drogisterijketen Kruidvat, blijkt uit de nieuwe reclamefolder die afgelopen weekend bij veel Nederlanders op de mat viel. De voorpagina van de folder schiet bij sommigen echter in het verkeerde keelgat."We zijn in 1953 blijven steken", schrijft een moeder van 3 dochters op haar LinkedIn-pagina. En op Threads vallen de woorden 'verschrikkelijk', 'heel erg sneu' en: 'dit moet echt anders anno 2025'.Daar is de Nederlandse Vrouwen Raad, een koepel van organisaties die zich inzet voor het versterken van de positie van vrouwen in Nederland, het duidelijk mee eens. Bestuurder Artemis Westenberg vindt dat Kruidvat 'de plank volledig misslaat'. "Ik hoopte eigenlijk dat dit een persiflage zou zijn. Dat ze bij Kruidvat zouden denken: we maken een reclame over 75 jaar geleden. Maar helaas", zegt ze tegen RTL Nieuws. "Het is seksistisch en met deze reclame zitten ze er flink naast."