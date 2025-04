Mariabeeld in Mexico huilt

In het Mexicaanse stadje El Chanal, gelegen in de staat Colima, heeft een Mariabeeld de aandacht getrokken van honderden gelovigen nadat er berichten naar buiten kwamen dat het was begonnen te huilen, meldt de Baltimore Chronicle, verwijzend naar de Daily Star.Op sociale media gedeelde video's tonen druppels die leken op tranen die uit de ogen van het beeld stroomden. Omwonenden, waaronder Victor Ramos, merkten op dat de ogen van het beeld rood werden en vervolgens begonnen te tranen, wat tot verbazing van de aanwezigen leidde.Sommige inwoners associëren het fenomeen met het hoge geweldsniveau in de regio. Volgens het Openbaar Ministerie van Colima waren er tot oktober van dit jaar 702 opzettelijke moorden geregistreerd.Bezoekster María Mercedes Hernández sprak de hoop uit dat de Maagd Maria vrede zou brengen in Colima en de wereld.Sommige experts hebben echter wetenschappelijke verklaringen voor de gebeurtenis gegeven. Professor Luigi Garlaschelli legt uit dat poreuze materialen die bij de constructie van bepaalde beelden worden gebruikt, water kunnen absorberen. Als er een microscheurtje ontstaat in de beschermende coating van het beeld bij de traanbuizen, kan het water eruit sijpelen, waardoor de illusie van tranen ontstaat.Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk incident wordt gemeld. In april van dit jaar, tijdens een kerkdienst in de parochie "Onze-Lieve-Vrouw van de Hoop" in het kanton La Libertad, Ecuador, zagen gelovigen ook een beeld van de Maagd Maria dat leek te "huilen". Veel aanwezigen verzamelden de tranen met zakdoeken, in de veronderstelling dat het heilige relikwieën waren.