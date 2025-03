Verdachte terrorismefinanciering gespot tijdens Palestina-rel in Amsterdam

"Er loopt een rechtszaak tegen hem"Afgelopen zaterdag vond op de Dam in Amsterdam een grote demonstratie plaats tegen racisme, fascisme en rechts-populisme, met meer dan 10.000 deelnemers.De demonstratie, georganiseerd door Comité 21 Maart, werd gehouden ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deelnemers droegen vlaggen van onder andere Palestina en hielden borden omhoog met teksten als "Never Again". De situatie in Gaza werd ook benadrukt, waarbij de Palestijnse vlag prominent aanwezig was.Beelden van de actie circuleren inmiddels op sociale media, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de pro-Palestijnse protestgroepen. Een oplettende X-gebruiker heeft een opvallende ontdekking gedaan: Amin Abou Rashed, de verdachte fondsenwerver van Hamas in Nederland, is te zien in de menigte."De vermeende fondsenwerver van Hamas in Nederland heeft nog een rechtszaak tegen zich lopen voor het mogelijk sluizen van miljoenen euro's naar de terreurbeweging. Hier met witte baard en zwart petje," schrijft hij bij de onderstaande beelden.Amin Abou Rashed, een Palestijnse activist die al meer dan 30 jaar in Nederland woont, is nauw verbonden met de stichting ISRAA in Rotterdam, die geld inzamelt voor projecten in de Palestijnse gebieden. In juni 2023 werd hij samen met zijn dochter gearresteerd op verdenking van terrorismefinanciering.Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen ervan sinds 2014 miljoenen euro's te hebben ingezameld, die via omstreden routes bij Hamas terechtkwam. Bij huiszoekingen werd zelfs 157.000 euro in contanten aangetroffen.In 2020 was Abou Rashed ook aanwezig bij een Nederlandse handelsmissie naar Qatar, ondanks zijn bekende banden met Hamas. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde zijn aanwezigheid “ongelukkig”. In mei 2024 bleek tijdens een rechtszitting dat hij direct contact had met Hamas-leiders en zelfs een onderscheiding van Ismail Haniyeh had ontvangen.In december 2024 werd onthuld dat het OM vermoedt dat Abou Rashed en zijn dochter in totaal 11,7 miljoen euro naar Hamas-gelieerde organisaties hebben doorgesluisd. De rechtszaak tegen hem loopt nog.