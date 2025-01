Hond brengt zelf doodzieke pup bij dierenarts in Istanboel

Bewakingscamera's van een dierenarts in Istanboel maakten deze hartverscheurende beelden. Een straathond heeft maandag haar doodzieke pup naar de kliniek gebracht.

Dierenarts Baturalp Oghan en zijn personeel maakten maandag een bijzondere situatie mee. Op bewakingsbeelden van hun praktijk in Istanbul zagen ze hoe een hond haar pasgeboren puppy kwam afgeven, omdat het kleintje doodziek was en dringend verzorging nodig had. Oghan nam het diertje - dat een gevaarlijk lage hartslag had - meteen onder zijn hoede en hielp het weer op de been … onder toeziend oog van het teefje. “We waren erg ontroerd door de vastberadenheid die de moeder had om haar puppy te redden”, aldus Oghan.

De Turkse arts onthult ook dat hij het broertje van de puppy aan het verzorgen is. “De moeder was enkele dagen eerder in de buurt bevallen, maar de meeste van haar puppy’s waren meteen gestorven”, vertelt Oghan. “Een voorbijganger had één van de overblijvende hondjes hierheen gebracht, maar ze wist niet dat er nog een tweede was. Het teefje heeft haar laatste puppy dan zelf naar hier gedragen, zodat we het konden helpen.”



Ondertussen stellen de kleintjes en hun moeder het goed, al gaat de behandeling nog even door, klinkt het nog. Oghan is nu op zoek naar een familie die de honden wil adopteren zodra ze volledig hersteld zijn.

Hoe wist dat dier zo precies waar ze wezen moest? Was ze dan achter die voorbijganger aan gelopen die de de andere pup daar afgeleverd had?

Lief moedertje om zo aandachtig op haar omgeving te letten dat het opviel dat ze haar zieke pup daar moest brengen. @Mamsie : Ik heb jaren geleden ook al eens zo'n filmpje gezien. Die hond leefde in die buurt en zag steeds zieke honden naar binnen gaan en beter naar buiten. Dat was toen de mening van de omgeving daar, ik vermoed dat dit hier ook speelt.Lief moedertje om zo aandachtig op haar omgeving te letten dat het opviel dat ze haar zieke pup daar moest brengen.

