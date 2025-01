40 koeien tot aan hun kop in de mest na instorten stalvloer Westbroek

Veertig koeien zijn door de vloer van een stal gezakt in Westbroek (Utrecht). De dieren zijn in de gierkelder beland en dreigen te stikken in de mest. Hulpdiensten proberen de koeien te redden.Hoe de vloer kapot is gegaan, is niet bekend. De koeien waden tot hun neus in de derrie. "Het is een dramatische situatie", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Sommige koeien kunnen hun neus maar net boven de stront houden."De hulpdiensten proberen om de dieren met veetakels uit de kelder te halen. Er zijn nog geen koeien doodgegaan, maar de reddingsactie zal vermoedelijk uren duren, zegt de woordvoerder. "Het zal een hele klus worden om ze allemaal te redden."