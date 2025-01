Vuurwerk-fabrikanten zien niks in een vuurwerkverbod

Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond, de vuurwerklobby, denkt dat de chaos en onrust tijdens de jaarwisseling "slechts een symptoom van een veel groter probleem" zijn en dat een landelijk vuurwerkverbod daar geen einde aan gaat maken. "De kern van het probleem ligt niet bij legaal siervuurwerk, maar bij een groeiend gezagsprobleem en een gebrek aan normen en waarden in de samenleving", aldus de stichting.



"Niet alleen met oud en nieuw worden politieagenten bekogeld en belaagd. We zien hetzelfde gedrag bij voetbalwedstrijden, demonstraties en willekeurige incidenten in het dagelijkse straatbeeld", zegt Jeffrey Peters, woordvoerder van de stichting. "Het geweld tegen hulpverleners is helaas een breed en structureel probleem in Nederland geworden. Een verbod op legaal siervuurwerk gaat het fundamentele gebrek aan respect voor gezag niet oplossen."



Onder meer de politie pleitte in de nasleep van de afgelopen jaarwisseling weer voor een landelijk vuurwerkverbod. Maar daarmee worden volgens HVLV vooral burgers geraakt die zich wel aan de regels houden. De stichting vraagt daarom om "strengere handhaving en een aanpak van de onderliggende oorzaken" en roept de politiek en samenleving op om hier een "eerlijker debat" over te voeren. "Waar is het debat over opvoeding, sociale controle en het gebrek aan handhaving van bestaande normen en waarden?"



HVLV zegt de zorgen van de politie "volledig" te begrijpen, maar meent dat de oplossing voor de jaarwisselingsproblematiek nu in de verkeerde hoek wordt gezocht. "De jaarwisseling is al decennia een feest van saamhorigheid en traditie", aldus Peters. "Laten we die traditie niet vernietigen door de focus verkeerd te leggen."

Reacties

07-01-2025 15:32:38 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.722

OTindex: 1.139

Quote:

"Waar is het debat over opvoeding, sociale controle en het gebrek aan handhaving van bestaande normen en waarden?"

Ik denk wel dat ze daar een punt mee hebben.

Bijna 3 jaar geleden werd ik op een zondagmorgen half 7 overvallen door een gast met een broodmes en een gast met een pistool.

Ik vermoedde gelijk een neppe, maar daar ga je niet van uit.

Wij in optocht naar de kassaruimte en terwijl ik de kassaruimte binnenstapte trok ik met een rotgang de schuifdeur dicht . En die gasten dropen af en werden binnen een half uur opgepakt.

Toen bleek dat ze 14 en 15 jaar oud waren.

Ik en vele anderen met mij mochten op die leeftijd niet eens naar buiten.

Ja, als je bv sport of zoiets. Maar niet om buiten te gaan rondhangen.

Dus die kinderen waren ook niet opgevoed.



Laatste edit 07-01-2025 15:33 Ik denk wel dat ze daar een punt mee hebben.Bijna 3 jaar geleden werd ik op een zondagmorgen half 7 overvallen door een gast met een broodmes en een gast met een pistool.Ik vermoedde gelijk een neppe, maar daar ga je niet van uit.Wij in optocht naar de kassaruimte en terwijl ik de kassaruimte binnenstapte trok ik met een rotgang de schuifdeur dicht . En die gasten dropen af en werden binnen een half uur opgepakt.Toen bleek dat ze 14 en 15 jaar oud waren.Ik en vele anderen met mij mochten op die leeftijd niet eens naar buiten.Ja, als je bv sport of zoiets. Maar niet om buiten te gaan rondhangen.Dus die kinderen waren ook niet opgevoed.

07-01-2025 16:17:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.185

OTindex: 93.856

Quote:

vuurwerk-fabrikanten zien niks in een vuurwerkverbod natuurlijk: ze willen er aan verdienen.

De wapenindustrie is ook voor oorlog.

En hoezo traditie? Zo lang is die traditie er nog niet. Laten we die ‚traditie‘ maar veranderen! natuurlijk: ze willen er aan verdienen.De wapenindustrie is ook voor oorlog.En hoezo traditie? Zo lang is die traditie er nog niet. Laten we die ‚traditie‘ maar veranderen!

07-01-2025 16:35:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.052

OTindex: 28.590

@allone :

Zo lang is die traditie er nog niet. QuoteZo lang is die traditie er nog niet. Pardon? Herrie maken tijdens de jaarwisseling dateert uit pre-Christelijke tijden. Vuurwerk, hier in Nederland, dateert volgens diverse bronnen uit de Middeleeuwen , zo rond 1500.

07-01-2025 18:06:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.185

OTindex: 93.856

@Emmo : ik zal het mijn moeder vragen, of er 100 jaar geleden vuurwerk gekocht werd.

07-01-2025 19:03:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.052

OTindex: 28.590

@allone : Bij mij in de buurt in ieder geval niet. Niemand die er geld voor had.

07-01-2025 19:18:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.185

OTindex: 93.856





Is het decadent, om zoveel geld de lucht in te schieten?



Laatste edit 07-01-2025 19:19 @Emmo : dat dacht ik ookIs het decadent, om zoveel geld de lucht in te schieten?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: