Italiaanse burgemeester verbiedt inwoners ziek te zijn en heeft daar een goede reden voor

De burgemeester van Belcastro, een dorp in het zuiden van Italiƫ, heeft ziek zijn in zijn gemeente voor verboden verklaard. Reden is dat een goede ge

Reacties

07-01-2025 22:11:38 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.910

OTindex: 3.187

Ach, hier gaat het ook die kant op. Ziekenhuizen fuseren en daarna verdwijnt er een, daarna verzetten ze de ander op een plek waarbij je op hoofd krabt, omdat het bijna onmogelijk wordt er gebruik van te maken als je geen auto bezit.

