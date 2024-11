Levenslang veroordeelde Libanese terrorist actief als professor aan Canadese universiteit

De Libanese terrorist Hassan Diab, die door een Franse rechtbank is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een bomaanslag op een synagoge in 1980, is actief als professor sociologie aan een Canadese universiteit, waar hij lesgeeft in een cursus ‘sociale rechtvaardigheid in actie’.



De bomaanslag buiten de Rue Copernic hervormde synagoge in Parijs kostte vier mensen het leven en 46 mensen raakten gewond.



Diab vluchtte naar Canada en na zijn arrestatie in 2008 begon hij een zes jaar durende juridische strijd om uitlevering aan Frankrijk te voorkomen. De Libanese terrorist werd alsnog in 2014 uitgeleverd, maar werd na twee jaar in de gevangenis te hebben gezeten vrijgelaten onder huisarrest. Diab vluchtte diezelfde dag nog terug naar Canada.



Het daaropvolgende proces vond plaats bij verstek, waarbij de rechtbank unaniem oordeelde dat Diab schuldig was en hem tot levenslang veroordeelde. Ondanks een internationaal arrestatiebevel doceert Diab aan de Carleton University in Ottawa, waar hij een sociologiecursus geeft. De universiteit staat achter Diab en heeft in het verleden zelfs zijn uitlevering proberen te voorkomen.



De zoon van één van de slachtoffers, Aliza Shagrir, een Israëlische tv-presentatrice, noemt de aanstelling van Diab als docent schandalig.



“Het is schandalig dat een academische instelling, die geacht wordt waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid te bevorderen, een koelbloedige moordenaar in dienst neemt die unaniem door een Franse rechtbank is veroordeeld. Blijkbaar gaat het uitvoeren van een moorddadige terreurdaad tegen een Joods doelwit niet in tegen de waarden van Carleton University”, aldus de zoon in een verklaring.



Idit Shamir, de Israëlische consul-generaal in Toronto, noemt de beslissing “onbegrijpelijk” in een post op X/Twitter.



“Hassan Diab, de terrorist die de moeder van mijn vriend, Aliza Shagrir, vermoordde bij de synagoge-aanslag in Parijs in 1980, geeft nog steeds les aan Carleton University in Ottawa, Canada. Een Franse rechtbank veroordeelde hem tot levenslang voor het vermoorden van vier mensen en het verminken van 46 anderen. Toch beloont Carleton University hem met een docentenfunctie.”



Shamir voegt toe: “Dit is niet alleen een mislukking van het rechtssysteem, het is een belediging voor de graven van Joodse slachtoffers.” De cursus “Social Justice in Action” heeft als doel studenten te onderwijzen over “de relatie tussen machtsmisbruik en gerechtelijke dwalingen.”



B’nai Brith Canada, een Joodse niet-gouvernementele organisatie, publiceerde vrijdag een verklaring waarin het betreurt dat “ondanks een levenslange veroordeling door een Franse rechtbank, Hassan Diab vrij in Canada blijft leven, terwijl Carleton University hem onverantwoordelijk de kans blijft geven om les te geven aan een Canadese instelling.”



B’nai Brith voegt toe dat de universiteit geen gehoor heeft gegeven aan hun verzoek om Diabs aanstelling te beëindigen, wat zij “diep verontrustend” noemen.



Dit is overigens niet de eerste keer dat B’nai Brith actie onderneemt tegen Diab. In juli 2009, toen hij werd aangenomen om een introductiecursus sociologie te geven aan Carleton, veroordeelde B’nai Brith het besluit van de universiteit om een verdachte terrorist in dienst te nemen. Kort daarna zegden universiteitsfunctionarissen Diabs contract op, met de verklaring dat hij was vervangen “in het belang van een stabiele, productieve leeromgeving voor studenten.”



Toch blijft de afdeling Sociologie en Antropologie van Carleton University pal achter Diab staan. Op de website wordt Diab omschreven als “onterecht beschuldigd” en de afdeling heeft eerder evenementen georganiseerd waar Diab zijn kant van het verhaal kon vertellen.



Een dergelijke lezing vond plaats op 19 oktober 2023, met de titel When Political and Judicial Factors Collide: Dr. Hassan Diab tells his story. Op de hoofdpagina van de website van de afdeling staat een knop “steun voor Hassan Diab,” die verwijst naar een officiële verklaring waarin de afdeling premier Trudeau en minister van Justitie Lametti oproept “hun discretionaire bevoegdheden te gebruiken om te verklaren dat Hassan Diab niet zal worden uitgeleverd in antwoord op een uitleveringsverzoek van Frankrijk.”



De afdeling heeft eerder demonstraties georganiseerd om de Canadese regering te vragen de uitlevering van Diab te weigeren, waaronder een protest bij het Canadese eerbetoon aan de mensenrechten in 2022.



In 2020 meldde de Canadese nieuwszender CBC dat Diab en zijn familie de Canadese regering aanklaagden voor 90 miljoen USD vanwege hun rol in zijn uitlevering. De familie klaagde wegens “opzettelijke toebrenging van emotioneel leed” en “kwaadaardige vervolging.”

