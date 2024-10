Onderzoek: Tienduizenden Europeanen sterven eerder door koken op gas

Door koken op gas sterven elk jaar ruim 1300 mensen in Nederland eerder dan ze zonder deze bereidingsmethode zouden hebben gedaan, schatten onderzoekers van de universiteit Jaume I in het Spaanse Castellón de la Plana. Worden Nederlanders gemiddeld ruim 81 jaar oud, genoemde mensen leveren daar gemiddeld bijna 2,6 jaar op in, menen de wetenschappers.



Boosdoener is vooral de stikstofdioxide (NO2) door de gasverbranding zelf. Ook de combinatie met andere stoffen in de lucht, slechte ventilatie en langdurig koken kunnen een rol spelen. Er is al langer ongerustheid over de gevolgen van koken op gas. Zo zouden volgens eerdere berichten veel kinderen er astmasymptomen door vertonen.

De wetenschappers bestudeerden de gevolgen van het gebruik van gasfornuizen in huizen in veertien landen in de Europese Unie en in Groot-Brittannië. In totaal schatten ze het aantal voortijdige sterfgevallen door koken op gas op bijna 40.000. In Polen en Roemenië zouden bijvoorbeeld rond de 6000 mensen eerder sterven dan gemiddeld, in Italië bijna 13.000. In Zweden en Finland gaat het maar om enkele mensen, in Duitsland om ruim 400 voortijdige sterfgevallen per jaar.



In 2023 waarschuwde onderzoeksorganisatie TNO nog dat koken op gas veelal vuiler is dan koken op elektriciteit. Het levert vaker een overschrijding op van de zogenoemde advieswaarden voor stikstofdioxide van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, aldus TNO toen na onderzoek in 247 huizen in verschillende landen.

TNO benadrukte destijds het belang van het gebruik van een afzuigkap.

Reacties

29-10-2024 09:01:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.505

OTindex: 28.558

Lijkt mij hondsmoeilijk om bij zo'n onderzoek secundaire effecten uit te sluiten.



Sta mij toe dit "onderzoek" met een klein maar fijn korreltje zout te nemen.

29-10-2024 09:20:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.929

OTindex: 93.225





Mijn moeder is 94 en heeft altijd op gas gekookt. Blijkbaar is ze er nog niet door gestorven

Maar door al dat gas zal ze hoogst waarschijnlijk niet 120 worden. Hoewel je dat nooit zeker weet

Quote:

Tienduizenden Europeanen sterven eerder door koken op gas eerder dan wie, wil ik dan toch weten.



Laatste edit 29-10-2024 09:26 @Emmo : wat ik me vooral afvraag is hoe ze weten wanneer mensen gestorven zouden zijn als ze niet op gas gekookt hadden.Mijn moeder is 94 en heeft altijd op gas gekookt. Blijkbaar is ze er nog niet door gestorvenMaar door al dat gas zal ze hoogst waarschijnlijk niet 120 worden. Hoewel je dat nooit zeker weeteerder dan wie, wil ik dan toch weten.

29-10-2024 10:32:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.390

OTindex: 55.073

Het zijn m.i. vooral die lui die staan te roken en te zuipen achter het fornuis.

29-10-2024 10:46:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.974

OTindex: 23.726



@allone : Nou is die redenering natuurlijk wel vergelijkbaar met "mijn opa heeft zijn hele leven gerookt en is 94 geworden, dus roken is totaal ongevaarlijk".

29-10-2024 13:26:50 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.666

OTindex: 4.895



Of misschien dan toch maar op mijn houtkachel? Dan maar weer de barbecue aangeslingerd. Maar binnenhuis vind ik dat toch ook geen fijn plan. Mijn plafond gaat er zo van verkleurenOf misschien dan toch maar op mijn houtkachel?

29-10-2024 14:07:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.929

OTindex: 93.225

@BatFish : het gaat mij niet om de leeftijd, het gaat mij er om dat niemand kan weten hoelang je geleefd zou hebben zonder gas (of sigaretten). Hoezo, je leeft 2,6 jaar korter? Dat kunnen ze nooit weten toch?!

29-10-2024 14:39:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.505

OTindex: 28.558

@allone : Met het "juiste" algoritme is álles te berekenen. Het hangt er alleen maar vanaf hoe dat algoritme is samengesteld.

29-10-2024 18:28:14 HenryHiaat

Propaganda om nog iets van de klimaatdoelen te halen.

29-10-2024 20:43:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.217

OTindex: 96.003

@HenryHiaat : En om Nederland van het gas af te krijgen.....

30-10-2024 00:15:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.505

OTindex: 28.558

@Mamsie : Wat mij betreft kunnen ze aan het gas, die gasten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: