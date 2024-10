Ierland geschokt door moordzaak jongetje (8 jaar) dat al jaren vermist blijkt

De Ierse politie doet onderzoek naar een wel heel opmerkelijke moordzaak. Er is geen lichaam gevonden, en het mogelijke 8-jarige slachtoffer zou mogelijk al twee jaar geleden vermist zijn geraakt. "Er is hier iets verschrikkelijk misgegaan", reageerde de Ierse premier Simon Harris gisteren.De Ierse politie liet vorige week weten dat ze de verdwijning van de 8-jarige Kyran Durnin onderzoekt. Hij werd samen met zijn moeder deze zomer als vermist opgegeven. Het opvallende aan het verhaal is dat Durnin voor het laatst gezien werd in 2022, 'ergens aan het einde van het schooljaar 2021/2022'.In al die tijd heeft niemand melding gemaakt van de verdwijning van het kind. "Ondanks uitgebreid onderzoek zijn rechercheurs er niet in geslaagd om Kyran te vinden", meldt de Ierse politie. "Er is geen informatie over zijn huidige verblijfplaats of bewijs dat hij nog in leven is."De zaak is omhuld door vraagtekens. "Wij geloven dat Kyran dood is", meldde de politie. De Ierse minister van Justitie, Helen McEntee, zei tegen Britse media ook dat 'de jongen waarschijnlijk gestorven is'. "We moeten erachter zien te komen wat er gebeurd is", zei zij.De moeder van de jongen zou gevonden zijn, maar onduidelijk is of zij verdachte is in de zaak. De politie doet onderzoek in en rondom het huis waar de jongen opgroeide en dat sinds mei van dit jaar aan andere huurders is verhuurd. "Zij hebben niets met de zaak te maken", meldt de politie.De Ierse premier reageert verbouwereerd en noemt de zaak 'werkelijk verschrikkelijk'. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren", vroeg hij zich gisteren hardop af. "Hoe kan een 8-jarige jongen verdwijnen zonder dat dit wordt opgemerkt?"De politie werkt samen met Ierse jeugdzorg om uit te zoeken wat er mis is gegaan, maar ook jeugdzorg zegt eerder niet in contact te hebben gestaan met het gezin waar Kyran in opgroeide. Pas in augustus 2024, toen de jongen dus al twee jaar spoorloos was, werd er daar melding gemaakt."We moeten erachter komen wie hier verantwoordelijk voor is", zei justitieminister McEntee. Ook zij noemde de verdwijning van de 8-jarige jongen een 'afschuwelijke' zaak.