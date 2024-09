Pinguïn 'Mr. Greedy' (230 nakomelingen) dood

In een dierentuin in de Amerikaanse stad Baltimore is een Afrikaanse pinguïn doodgegaan die meer dan 200 nakomelingen heeft. Hij werd 'Mr. Greedy' genoemd, oftewel Meneertje Hebzucht.



Het dier is 33 jaar geworden, wat ruim boven de gemiddelde levensverwachting van 18 jaar voor Afrikaanse pinguïns is. Mr. Greedy had gezondheidsproblemen. Dierentuinmedewerkers hebben hem laten inslapen.



De dierentuin rouwt om de dood van hun oudste pinguïn. Volgens de vogelconservator van de Maryland Zoo had het vruchtbare dier een grote impact. "Deze ene vogel was ongelooflijk belangrijk voor het voortbestaan van Afrikaanse pinguïns over de hele wereld", zegt Jen Kottyan.



Mr. Greedy kreeg zijn naam omdat hij zich agressief gedroeg bij het verzamelen van vis en van nestmaterialen van andere pinguïns in de dierentuin.



Het dier werd in 1991 geboren, in hetzelfde jaar als zijn toekomstige levenslange partner Mrs. Greedy. Beide pinguïns kwamen een jaar later in de dierentuin in Baltimore terecht. Het klikte meteen, zeggen hun verzorgers. De twee hebben onder meer vijf Amerikaanse presidentschappen, de covid-19-pandemie en andere belangrijke gebeurtenissen overleefd.



"Ze waren zo'n goed paar", zegt Kottyan. "Solide en betrouwbaar." Greedy's weduwe is nu de oudste pinguïn van de dierentuin.



Afrikaanse pinguïns zijn een bedreigde diersoort. Ze leven in de natuur langs de kust van Zuid-Afrika en Namibië. De afgelopen 100 jaar is de populatie Afrikaanse pinguïns met 90 procent afgenomen.



De dierentuin in Baltimore is de thuisbasis van de grootste kolonie Afrikaanse pinguïns in de Verenigde Staten. Meer dan 1000 kuikens zijn er gefokt sinds met een fokprogramma is begonnen. Mr. en Mrs. Greedy waren met maar liefst 230 nakomelingen het succesvolst.

