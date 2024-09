Waarom mannen vaak raar gaan doen als ze een mooie vrouw ontmoeten

Mannen gaan vaak raar doen als ze een vrouw ontmoeten die ze aantrekkelijk vinden. Ze worden op slag dommer dan ze zijn en gaan stamelen. De wetenschap heeft vastgesteld dat dat zo is en heeft ook een verklaring.

Heteroseksuele mannen vertonen vaak vreemd gedrag wanneer ze een mooie vrouw ontmoeten vanwege een combinatie van psychologische en biologische factoren. Uit een studie van psychologen aan de Radboud Universiteit in Nederland blijkt dat mannen tijdelijk minder goed presteren op cognitieve taken nadat ze met aantrekkelijke vrouwen hebben gepraat. Dit komt doordat mannen, vanuit een evolutionair perspectief, gefocust zijn op reproductie en het doorgeven van hun genen. Dit leidt ertoe dat ze meer afgeleid zijn tijdens ontmoetingen met aantrekkelijke vrouwen, wat hun cognitieve functies tijdelijk vermindert

Daarnaast kan nervositeit een rol spelen. Onderzoek toont aan dat mensen vaak zenuwachtig worden tijdens een eerste ontmoeting met iemand die ze aantrekkelijk vinden. Deze nervositeit kan echter ook aantrekkelijk zijn, omdat het kan duiden op interesse en betrokkenheid. Hoewel nervositeit de perceptie van wederzijdse aantrekkingskracht kan bemoeilijken, kan het ook de aantrekkelijkheid van een persoon vergroten door non-verbale signalen en veranderingen in stemtoon

Reacties

12-09-2024 10:30:18 Emmo

Hm, Als dat waar is, dan loop ik constant tussen de mooie vrouwen.

Maar het enige vrouwelijke gezelschap wat ik op dit moment heb zijn twee katjes uit het asiel.

12-09-2024 10:47:34 allone

@Emmo :



Ik heb nooit last van aantrekkelijke vrouwen Ik heb nooit last van aantrekkelijke vrouwen

12-09-2024 11:21:51 Heusdenaar

Ik heb thuis een zeer aantrekkelijke vrouw wonen. Dit zou dus betekenen dat ik grotendeels van de dag raar gedrag zou moeten vertonen.

12-09-2024 11:22:11 Mamsie

Ik denk dat dat komt door een tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Het bloed zal dan een metertje lager nodig zijn.

12-09-2024 14:56:56 Emmo

@allone :

Ik heb nooit last van aantrekkelijke vrouwen QuoteIk heb nooit last van aantrekkelijke vrouwen Mooi zo. Dan zal je ook minder stommiteiten begaan

12-09-2024 15:31:53 DrZiggy

S @Heusdenaar :

Ik heb thuis een zeer aantrekkelijke vrouw wonen. Dit zou dus betekenen dat ik grotendeels van de dag raar gedrag zou moeten vertonen. QuoteIk heb thuis een zeer aantrekkelijke vrouw wonen. Dit zou dus betekenen dat ik grotendeels van de dag raar gedrag zou moeten vertonen.



Bevestig je hier dan de juistheid van het artikel mee of juist niet? Bevestig je hier dan de juistheid van het artikel mee of juist niet?

