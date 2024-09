Dolfijn zwemt na bijna twee maanden in Noordzeekanaal zelf terug naar zee

De dolfijn die de afgelopen twee maanden in het Noordzeekanaal bij Velsen zwom, is op eigen initiatief terug gezwommen naar zee. Opvangcentrum SOS Dolfijn is blij, want ze maakten zich zorgen over het dier en een dolfijn zelf vangen en naar open zee brengen is bij wet verboden.Begin juli werd de dolfijn gespot in het kanaal. SOS Dolfijn vermoedde dat het dier per ongeluk via de sluizen van IJmuiden het kanaal was binnengekomen.De dolfijn had wel een beetje hulp nodig om de zee te vinden. Toen een sluiswachter de dolfijn de middensluis zag binnenzwemmen, liet hij twee binnenvaartschepen het kanaal blokkeren. Vervolgens deed hij de sluisdeuren richting zee open om ervoor te zorgen dat de dolfijn de juiste richting op zwom."Toen ik het hoorde, stond ik te juichen van geluk", zegt Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn. "Dit is eigenlijk de enige manier waarop dit goed kon komen. De sluiswachter heeft het fantastisch gedaan."Het is nog best een stukje zwemmen van de sluis naar de open zee, zegt Van den Berg. Het zou haar dan ook niet verbazen als het dier de komende dagen nog te spotten is vanaf de pieren in Velsen.In 2020 belandde ook al een dolfijn in het Noordzeekanaal. Deze werd terug naar zee gelokt, maar bleef nog een paar dagen in de buurt van de haven hangen.