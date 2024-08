Zeeuwen krijgen geld als ze zonnepanelen uitschakelen

Het klinkt tegenstrijdig maar Zeeuwen met zonnepanelen krijgen een vergoeding als zij deze op zonnige dagen op verzoek van netbeheerder Stedin tijdelijk uitschakelen.



Netbeheerder Stedin start in samenwerking met energieleverancier Eneco een pilot op Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland, waarin huiseigenaren op zonnige dagen gevraagd worden om tegen betaling tijdelijk hun zonnepanelen uit te zetten.



Slimmer omgaan met energie helpt bij het voorkomen van storingen of spanningsproblemen. Maar ook bij overbelasting van het elektriciteitsnet. Het doel van deze nieuwe aanpak en primeur voor Nederland is om te leren hoe bereidwillig huishoudens zijn om te helpen het stroomnet te ontlasten. Voor de pilot ‘Slim Schakelen’ zijn klanten van Eneco benaderd voor een vrijwillige deelname.



'Het aantal huishoudens met zonnepanelen is flink gestegen op Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland. Daardoor wordt op sommige momenten meer opgewekt dan er wordt verbruikt. Met als gevolg; een vol elektriciteitsnet', zo meldt Stedin donderdag.



Stedin zoekt continu naar nieuwe oplossingen om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. 'De pilot is gericht op consumenten en willen we in 2025 groter uitrollen. Voor de eerste pilot is gekozen voor Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen omdat in dit deel van Zeeland een forse groei te zien is in zon-op-dak. Tijdens de meest zonnige momenten komt 50% van de opgewekte elektriciteit voort uit zonnepanelen van consumenten. De verwachting is dat dit alleen maar verder groeit', aldus Stedin.



Netbeheerders doen recordinvesteringen, maar de opwek van duurzame energie groeit sneller dan de netten verzwaard worden. Op zonnige dagen met veel wind wordt er vaak al meer stroom opgewekt dan er op dat moment wordt verbruikt. Nu het aantal huiseigenaren met zonnepanelen toeneemt en er veel duurzame stroom wordt opgewekt door consumenten, wordt er in deze test gekeken of ook zij een rol kunnen spelen in het beperken van de druk op het elektriciteitsnet op zonnige dagen. En naar wat een goede samenwerkingsvorm is tussen huishoudens en energiepartijen.

Reacties

23-08-2024 18:11:19 Emmo

Stamgast



Zouden die "zonneweides" dan óók uitgeschakeld worden?

